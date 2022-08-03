Цены на сжиженный природный газ рекордно выросли в Азии

Цены на сжиженный природный газ выросли почти в 10 раз в Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Азиатские импортеры СПГ, покупающие его в США и других странах, вынуждены повышать закупочные цены ради сохранения конкурентоспособности, сообщила газета Nikkei.

Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии выросли за последние годы почти в 10 раз на фоне опасений относительно жесткой конкуренции в ближайшие годы, о которой предупреждают эксперты. Спрос на СПГ достигает пика зимой, поэтому обычно летом цены на него снижаются. Как отметила в среду газета Nikkei, до 2019 года в среднем летние цены на спотовом рынке в Азии составляли около $5 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). При этом, по данным Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC), индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань) 27 июля поднимался до $52 за 1 млн BTU. Как пишет Nikkei, из-за роста цен на газ в Европе на фоне сокращения поставок из РФ азиатские импортеры СПГ, покупающие его в США и других странах, вынуждены повышать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность. Особенно значимым это является для развивающихся стран, у которых нет больших валютных резервов. В этой связи наблюдается сокращение закупок Пакистаном, Бангладеш и другими странами, включая Индию. Цены стремительно растут на фоне опасений жесткой конкуренции на рынке СПГ, о которой предупреждают эксперты. Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, одни из крупнейших поставщиков СПГ - США и Австралия - не смогут нарастить производство, несмотря на соответствующие просьбы Японии. "В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются", - сказал он, отметив, что вероятность возобновления его полноценной деятельности в течение года довольно низкая.

В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. "Причина в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций", - сказал он.

По словам аналитика, у Австралии "нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию", поскольку она еще не решила свои собственные проблемы.

На фоне дефицита энергоносителей Австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) 1 августа призвала местные газодобывающие и экспортные компании перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок.