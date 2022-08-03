фото: kazpravda.kz
Экономика , В мире
Цены на сжиженный природный газ рекордно выросли в Азии

Цены на сжиженный природный газ выросли почти в 10 раз в Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.  

Азиатские импортеры СПГ, покупающие его в США и других странах, вынуждены повышать закупочные цены ради сохранения конкурентоспособности, сообщила газета Nikkei.

Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии выросли за последние годы почти в 10 раз на фоне опасений относительно жесткой конкуренции в ближайшие годы, о которой предупреждают эксперты.

Спрос на СПГ достигает пика зимой, поэтому обычно летом цены на него снижаются. Как отметила в среду газета Nikkei, до 2019 года в среднем летние цены на спотовом рынке в Азии составляли около $5 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). При этом, по данным Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC), индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань) 27 июля поднимался до $52 за 1 млн BTU.

Как пишет Nikkei, из-за роста цен на газ в Европе на фоне сокращения поставок из РФ азиатские импортеры СПГ, покупающие его в США и других странах, вынуждены повышать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность. Особенно значимым это является для развивающихся стран, у которых нет больших валютных резервов. В этой связи наблюдается сокращение закупок Пакистаном, Бангладеш и другими странами, включая Индию.

Цены стремительно растут на фоне опасений жесткой конкуренции на рынке СПГ, о которой предупреждают эксперты. Как отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, одни из крупнейших поставщиков СПГ - США и Австралия - не смогут нарастить производство, несмотря на соответствующие просьбы Японии. "В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются", - сказал он, отметив, что вероятность возобновления его полноценной деятельности в течение года довольно низкая.

В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. "Причина в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций", - сказал он.

По словам аналитика, у Австралии "нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию", поскольку она еще не решила свои собственные проблемы.

На фоне дефицита энергоносителей Австралийская комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) 1 августа призвала местные газодобывающие и экспортные компании перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок.

Популярное

Все
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Продам ботинки детские, неношеные…
От эпохи неолита до раннего средневековья
Учитесь и работайте!
Операция как второе рождение
Волшебники закулисья
Семь потов за «второй хлеб»
Под контролем
Как на курорте
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Мастер света и тени
История в деталях
Плохая идея
В поддержку талантов
Креативные инициативы
В лидерах – «Кайрат»
Поэтапное лицензирование детских садов, призванное повысить качество дошкольного образования, вызвало переполох в среде собственников частных детских садов
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Дворец на разграбление
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Что делал Нурсултан Назарбаев в Турции, рассказал пресс-секретарь
Платите – и зимой согреетесь!
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде

Читайте также

Экономика , Энергетика
Ставки платы за цифровой майнинг увеличат в Казахстане
В мире
Китай стал председателем Совета Безопасности ООН
В мире
Суд в США вынес самый суровый приговор по делу о штурме Кап…
Общество , Здравоохранение , Технологии , В мире
Найдена увеличивающая продолжительность жизни молекула

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]