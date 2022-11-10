Цены на яйца не должны расти – Божко

Что будет с ценами на куриные яйца в Казахстане в ближайшее время, рассказали производители. Руководитель Ассоциации яичных производителей Максим Божко считает, что цены не должны расти. При этом производители просят государство увеличить субсидии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В этом году производители яиц получили 7,5 млрд тенге. В будущем, уверяют в ассоциации, эта сумма уже не покроет расходы.

«В следующем году мы планируем, что будет произведено около 4 млрд яиц. Соответственно, бюджет, который нужен для господдержки, – 12 млрд тенге. Вот сумма – 3 тенге на одно яйцо. Это составляет около 7% от себестоимости производства яйца. То есть, в принципе, это адекватная сумма», – заявил Максим Божко.

Глава ассоциации отмечает, что себестоимость производства яиц растет вслед за расходами, соответственно, должны расти и субсидии.

В текущем году птицефабрики произвели 2,5 млрд яиц. Это больше, чем в 2021-м, почти на 8%. Сейчас десяток яиц стоит в среднем от 500 до 750 тенге. По прогнозам, эти цены в ближайшее время не изменятся.

«В начале этого года корма очень сильно подорожали. Это и пшеница, и растительное масло. И себестоимость производства яйца была выше, чем средняя цена реализации. Поэтому все фабрики в Казахстане девять месяцев отработали в убыток. И сейчас они компенсируют убытки. По нашему прогнозу, сейчас цена, которая сложилась на рынке, она уже не должна дальше расти. Найден баланс», – поделился Божко.

Тем не менее, цены продолжают расти. Так, по данным статистиков, годовая инфляция в Казахстане в октябре составила 18,8%, цены на продовольственные товары повысились на 23,1%, непродовольственные товары – на 17,9%, платные услуги – на 13,5%. По подсчетам БНС, яйца стали дороже на 6,3%.