Цены на жилье в Казахстане выросли за год на 27%

При этом цены на аренду жилья идут вниз.

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По данным статистиков, за год (ноябрь 2022 года к ноябрю 2021-го) стоимость квартир на вторичном рынке повысились на 26,9%, на первичном – на 17,3%. В то же время в БНС констатировали снижение цен в месячном выражении на рынке арендного жилья, сообщает Kazpravda.kz.

Как рассказали в Бюро национальной статистики, стала дороже и аренда жилья – в ноябре 2022-го по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены выросли на 48,6%.

«В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в г. Актобе на 30,3%, г. Семей – на 26,9%, г. Актау – на 25%», – рассказали в БНС.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен –Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%). На рынке аренды жилья –Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%).

«За месяц (ноябрь 2022 к октябрю 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,4%», – проинформировали статистики.