Цены ниже: актюбинцы сэкономили на продуктах в день выборов

Сельскохозяйственные ярмарки и выставки ремесел переехали на избирательные участки.

Фото: tg-канал/News of Aktobe region

В Актюбинской области на избирательных участках организованы сельскохозяйственные ярмарки, выставки ремесел, концерты и спортивные мероприятия, передает Kazpravda.kz.

На выборы как на праздник. В Актюбинской области на избирательных участках организованы народные гуляния.

"На всех участках проводятся различные ярмарки и спортивно-культурные мероприятия, выставки национальных ремесел и кухни", – сообщает tg-канал акимата.

Жители голосовали активно. Особенно понравились прилавки с мясом и овощами, где продукция реализуется по сниженным ценам.

Все организовано для удобства людей - проголосовал и купил что нужно.