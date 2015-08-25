Цены под контролем

Покупатели удостоверились, что стои­мость социально значимых продуктов питания осталась на прежнем уровне. Не наблюдается и ажиотажного спроса на товары первой необходимости. Работа по стабилизации розничных цен на продукты питания будет продолжена и в дальнейшем.Для недопущения необоснованного роста стоимости на товары и услуги и сдерживания инфляции аким области проведет совещание с оптовыми поставщиками товаров. С. Кулагин подчеркнул, что необоснованное повышение цен повлечет наказание и призвал представителей СМИ оперативно и широко освещать подобные факты.В области создан штаб, а в каж­дом районе – рабочие группы, которые отслеживают цены и принимают меры по недопущению их роста. Помимо социально значимых продуктов питания также ведется мониторинг цен на медицинские препараты, канцелярские товары и школьные принадлежности.Из Жамбылской области в Астану отправились пять большегрузных рефрижераторов сельскохозяйственной продукции. Около 30 реализаторов стали участниками столичной продовольственной ярмарки.По словам заместителя акима Жамбылской области Абдалы Нуралиева, делается это в целях исполнения поручения Президента Респуб­лики Казахстан Нурсултана Назарбаева по организации продовольственного пояса вокруг Астаны. От жамбылских сельхозтоваропроизводителей была доставлена продукция общей массой 115 тонн на сумму 24,5 млн тенге, в том числе более 10 тонн мяс­ной продукции (конины и баранины), свыше двух тонн молочных и пять тонн колбас­ных изделий, более 57 тонн овощей, бахчевых культур, остальное – другая сельхозпродукция, производимая в регионе. Следует отметить, что цены на продукты были снижены на 15–20%.В интересах сдерживания роста цен в регионе ведется ежедневный мониторинг ценообразования во всех крупных торговых центрах и супермаркетах. Доклад о ценовой ситуации предоставляется акиму области трижды в день.Областным штабом под председательством акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова проведено селекторное совещание по сдерживанию инфляционных процессов. Акимам городов и районов, руководителям госорганов даны указания по организации мониторинга. Поручено провести информационную работу с руководителями всех видов магазинов, рынков, АЗС, аптек, пунктов обмена валюты и банков второго уровня. Задача – не допустить необоснованного роста цен и спекуляций. Необходимо выполнять ранее заключенные меморандумы о торговой надбавке.По прогнозам, резкого скачка цен не предполагается, за исключением ввозимых бытовых приборов, электроники, парфюмерии. Однако необходимо тщательно отслеживать ситуацию, подчеркнул Нурмухамбет Абдибеков. При необоснованном завышении цен к владельцам торговых точек будут приниматься самые строгие меры.В целях реализации поручений Главы государства по недопущению резкого скачка роста цен аким города Бауыржан Байбек посетил ряд крупных магазинов, аптек и рынков и проинспектировал цены на основные товары народного потребления. Он побывал на рынках "Зеленый базар" в историческом центре города и "Сары-Арка" – в спальном районе, а также в аптеке и фирменном магазине сети "Беккер и К".Руководители этих объектов доложили, что цены на социально значимые товары останутся на прежнем уровне, несмотря на валютное таргетирование. На складах города достаточно как товаров первой необходимости, так и запасов бензина.В этот же день аким провел специальное совещание, на котором поставил задачу перед городскими службами: строго контролировать цены и исключить спекуляцию. В частности, он поручил уделить особое внимание ценам на продукты питания, товары первой необходимости и использовать при этом все законные механизмы. "Мы будем принимать все возможные меры в рамках действующего законодательства, чтобы не допустить необоснованного завышения цен, особенно на социально значимые товары", – сказал ­Бауыржан Байбек.Акиму дважды в день будут докладывать о ситуации с ценами. Кроме того, в Алматы созданы городской, районные штабы и рабочие группы по стабилизации экономики и предупреждению социальных конфликтов. Действуют телефоны доверия для сообщений о фактах необоснованного повышения цен на продовольственные товары.