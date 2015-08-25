Цены под контролем

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Покупатели удостоверились, что стои­мость социально значимых продуктов питания осталась на прежнем уровне. Не наблюдается и ажиотажного спроса на товары первой необходимости. Работа по стабилизации розничных цен на продукты питания будет продолжена и в дальнейшем.
Для недопущения необоснованного роста стоимости на товары и услуги и сдерживания инфляции аким области проведет совещание с оптовыми поставщиками товаров. С. Кулагин подчеркнул, что необоснованное повышение цен повлечет наказание и призвал представителей СМИ оперативно и широко освещать подобные факты.
В области создан штаб, а в каж­дом районе – рабочие группы, которые отслеживают цены и принимают меры по недопущению их роста. Помимо социально значимых продуктов питания также ведется мониторинг цен на медицинские препараты, канцелярские товары и школьные принадлежности.

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