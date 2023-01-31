Цены продавцов сжиженного газа в ЗКО привлекли внимание антимонопольщиков

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Западно-Казахстанской области провел расследование в отношении розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: пресс-служба АЗРК

«По результатам расследования в действиях ТОО «Алау» и ТОО «KuBA Corp» установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажении итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС», – проинформировали в ведомстве.

Специализированный суд по административным правонарушениям города Уральска привлек к ответственности эти компании. Так, «Алау» оштрафовали на 196 783,11 тенге с конфискацией монопольного дохода в 325 878 тенге, а «KuBA Corp» – на 54 568 тенге с конфискацией монопольного дохода в 127 898 тенге. Постановление суда не вступило в силу.

Кроме того, 24 января товариществам вынесли предписание о прекращении нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Его нужно исполнить в течение 30 календарных дней.