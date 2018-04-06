Цены растут быстрее доходов в Казахстане

Экономика
Цены растут быстрее доходов: номинальные денежные доходы казахстанцев выросли за год на 6,5%. В то же время с учетом инфляции их покупательская способность упала на 0,9%, передает Finprom.kz.
За 2017 год среднедушевые номинальные денежные доходы населения* РК составляли 978,3 тысячи тенге. Это на 6,5% больше, чем в 2016 году. Однако с учетом роста потребительских цен реальное изменение доходов показывает отрицательную динамику – покупательская способность сократилась на 0,9%.
Самый высокий уровень доходов – в Атырауской области: 1,7 млн тенге на одного среднестатистического жителя, на 1,8% больше, чем годом ранее (с сокращением покупательской способности доходов сразу на 6,4%).
Также среди лидеров – Астана (1,6 млн тенге за 2017 год) и Алматы (1,5 млн тенге).
Примечательно, что во втором нефтяном регионе – Мангистауской области – хотя она и занимает 4 место по РК по уровню номинальных среднедушевых доходов (1,3 млн тенге на среднестатистического жителя), зафиксирован спад на 4,2%. Это единственный регион, где показатель ушел в минус. Покупательская способность доходов жителей области сократилась сразу на 10,2%.
Несмотря на ежегодный прирост уровня номинальных доходов жителей РК, их покупательская способность сокращается второй год подряд.
Так, инфляционное давление в 2016 году "съело" рост доходов в 13,7%, и их реальная покупательская способность снизилась на 0,7%.
По итогам IV квартала 2017 года доходы ниже прожиточного минимума получало 2,4% казахстанцев, то есть почти 436 тысяч жителей РК**.
Примечательно, что в городах такой низкий уровень доходов наблюдался всего у 1,1% жителей, в сельской местности – сразу у 4,1%.
Кроме того, 0,1% жителей страны имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины (и 0,3% – в сельской местности).
*Номинальные денежные доходы населения – показатель, определяемый расчетным методом на макроуровне. Включает оценку денежных доходов населения от наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью) и выплаты социальных трансфертов.
**Для расчетов использовались данные по численности населения за IV кв. 2017 года.
За 2017 год среднедушевые номинальные денежные доходы населения* РК составляли 978,3 тысячи тенге. Это на 6,5% больше, чем в 2016 году. Однако с учетом роста потребительских цен реальное изменение доходов показывает отрицательную динамику – покупательская способность сократилась на 0,9%.
Самый высокий уровень доходов – в Атырауской области: 1,7 млн тенге на одного среднестатистического жителя, на 1,8% больше, чем годом ранее (с сокращением покупательской способности доходов сразу на 6,4%).
Также среди лидеров – Астана (1,6 млн тенге за 2017 год) и Алматы (1,5 млн тенге).
Примечательно, что во втором нефтяном регионе – Мангистауской области – хотя она и занимает 4 место по РК по уровню номинальных среднедушевых доходов (1,3 млн тенге на среднестатистического жителя), зафиксирован спад на 4,2%. Это единственный регион, где показатель ушел в минус. Покупательская способность доходов жителей области сократилась сразу на 10,2%.
Несмотря на ежегодный прирост уровня номинальных доходов жителей РК, их покупательская способность сокращается второй год подряд.
Так, инфляционное давление в 2016 году "съело" рост доходов в 13,7%, и их реальная покупательская способность снизилась на 0,7%.
По итогам IV квартала 2017 года доходы ниже прожиточного минимума получало 2,4% казахстанцев, то есть почти 436 тысяч жителей РК**.
Примечательно, что в городах такой низкий уровень доходов наблюдался всего у 1,1% жителей, в сельской местности – сразу у 4,1%.
Кроме того, 0,1% жителей страны имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины (и 0,3% – в сельской местности).
*Номинальные денежные доходы населения – показатель, определяемый расчетным методом на макроуровне. Включает оценку денежных доходов населения от наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью) и выплаты социальных трансфертов.
**Для расчетов использовались данные по численности населения за IV кв. 2017 года.