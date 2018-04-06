Экономика

Цены растут быстрее доходов в Казахстане

Цены растут быстрее доходов: номинальные денежные доходы казахстанцев выросли за год на 6,5%. В то же время с учетом инфляции их покупательская способность упала на 0,9%, передает Finprom.kz.    

За 2017 год среднедушевые номинальные денежные доходы населения* РК составляли 978,3 тысячи тенге. Это на 6,5% больше, чем в 2016 году. Однако с учетом роста потребительских цен реальное изменение доходов показывает отрицательную динамику – покупательская способность сократилась на 0,9%.

Самый высокий уровень доходов – в Атырауской области: 1,7 млн тенге на одного среднестатистического жителя, на 1,8% больше, чем годом ранее (с сокращением покупательской способности доходов сразу на 6,4%).

Также среди лидеров – Астана (1,6 млн тенге за 2017 год) и Алматы (1,5 млн тенге).

Примечательно, что во втором нефтяном регионе – Мангистауской области – хотя она и занимает 4 место по РК по уровню номинальных среднедушевых доходов (1,3 млн тенге на среднестатистического жителя), зафиксирован спад на 4,2%. Это единственный регион, где показатель ушел в минус. Покупательская способность доходов жителей области сократилась сразу на 10,2%.



Несмотря на ежегодный прирост уровня номинальных доходов жителей РК, их покупательская способность сокращается второй год подряд.

Так, инфляционное давление в 2016 году "съело" рост доходов в 13,7%, и их реальная покупательская способность снизилась на 0,7%.



По итогам IV квартала 2017 года доходы ниже прожиточного минимума получало 2,4% казахстанцев, то есть почти 436 тысяч жителей РК**.

Примечательно, что в городах такой низкий уровень доходов наблюдался всего у 1,1% жителей, в сельской местности – сразу у 4,1%.

Кроме того, 0,1% жителей страны имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины (и 0,3% – в сельской местности).



*Номинальные денежные доходы населения – показатель, определяемый расчетным методом на макроуровне. Включает оценку денежных доходов населения от наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью) и выплаты социальных трансфертов.

**Для расчетов использовались данные по численности населения за IV кв. 2017 года.

Популярное

Все
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
Не забыты имя и дела твои
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
В основе – демократические ценности
Новые возможности для граждан
Я люблю свой дивный край
Обойдемся без наказаний
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
Серый город не может петь
​​​​​​​«Я рисую город свой»
Новые рамки суда присяжных
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
​​​​​​​Стартовали с победы
Путь к осознанной взаимозависимости
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Экономика
Ремонт на КТК закончится через 2-3 недели – Алихан Смаилов
Экономика
Спад на рынке жилья произошел в Казахстане
Сенат , Экономика
Сенат вернул в Мажилис проект республиканского бюджета на 2…
Экономика
"Отодвигают на задворки" - сенатор о казахстанских товарах …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]