Цены снизились

Коронавирус
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Сауле Искандер

Изменения, предусматри­вающие особый порядок формирования предельных цен на лекарственные препараты, используемые для лечения коронавирусной инфекции, ини­циированы Агентством по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК).

– В процессе экспертизы ценообразования выявлен ряд факторов, позволяющих заяви­телям завышать цену при ее формировании, и в первую очередь на антиковидные препараты, – отметил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров. – К примеру, за счет анализа инвойсов нам удалось выяснить, что дистрибьюторы могут брать в расчет самую высокую за последний год цену. В то же самое время не всегда предоставляются инвойсы от производителей, что позволяет дистрибьюторам закупать лекарственные препараты не на самом заводе, а через посредников, тем самым создавая предпосылки для удорожания стоимости лекарств. При этом не перепроверяются цены производителей и заводов в странах со схожим уровнем экономи­ческого развития, транс­портные и таможенные расходы, составляющие до 7–15% от стоимости лекарств, а также маркетинговая составляющая (до 30%).

По словам главы ведомства, при анализе цен на антиковидные препараты был учтен перечень лекарств, входящих в протокол лечения Минздрава РК. К ним относятся в том числе антикоагулянты, жаропонижаю­щие, глюкокортикостероиды, этиотропные препараты.

В целом фактические цены снизились на 230 антиковидных препаратов, перечень которых определен по 17 международным непатентованным названиям. Кроме того, новые поправки в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства предусматривают вхождение АЗРК с 2021 года в систему регулирования ценообразования на лекарственные препараты и медицинские изделия. Для этого планируется создание соответствующей информационной базы данных, на основе которой будет проводиться экономи­ческий анализ цен иностранных производителей, в том числе в референтных странах.

Между тем АЗРК обратилось в Минздрав страны с просьбой о создании методологического совета по пересмотру механизма ценового регулирования лекарственных средств и медицинских изделий с учетом основных рисков. Как пояснили в ведомстве, сделать это необходимо для того, чтобы не допустить исчезновения с казахстанского рынка определенных медикаментов.

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