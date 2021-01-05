Цены снизились

Забастовка, начавшаяся утром 16 января в ТОО «KKC-Sicim», еще продолжается. Основное требование работников компании – увеличение зарплаты на 50%
Качественно и в срок
Ключевой показатель гражданственности
С хлебом-солью и… налогом
Где «тонко», туда и деньги
Под занавес созыва
Никому не нужный фармзавод
Быть ли музею под открытым небом?
Денежный дождь на благодатную почву
Красота и не только
Труд на вес золота
Памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Кызылорды
«Сегодня не пропустил ты, завтра не успеем к тебе». Такими надписями на машинах скорой помощи медики хотят вразумить не уступающих дорогу водителей
Работа продолжается
Ледовый период
Можно и в реку
Тройное счастье
На кортах Австралии
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Инновации на развалинах аграрной науки
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Зарезали при госте: женщину подозревают в убийстве сожителя в Талдыкоргане
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Автомобили-конструкторы легализоваться не будут – МВД РК
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Токаев примет участие в виртуальном саммите "Голос глобального Юга"
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры