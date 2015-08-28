Цены – в центре внимания

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Гуляим ТУЛЕШЕВА, Астана
Вчера в акимате района «Сарыарка» управление предпринимательства и промышленности по Астане провело совещание по вопросу недопущения необоснованного повышения цен и социальной стабилизации в условиях новой экономической политики.
В мероприятии приняли участие представители департамента МНЭ РК по Астане, акимата района, городского управления сельского хозяйства, а также представители местных предприятий и производств.
Как сообщила в выступлении замакима района «Сарыарка» Сауле Нургожина, в условиях возможной спекуляции ценами, прежде всего на товары первой необходимости, распоряжением акима Астаны был создан оперативный штаб под руководством заместителя акима столицы Андрея Лукина. Штаб будет также отслеживать ситуацию по обеспечению стабильного развития экономики города, исполнения всех социальных обязательств и недопущения напряженности в обществе.
Обращаясь к предпринимателям, С. Нургожина отметила, что только при тесном взаимодействии госорганов и бизнеса возможно избежать спекулятивных манипуляций с ценами на потребительские товары.
– Наш город располагает современным комплексом производств, которые не могли выйти на полную мощность из-за сильной конкуренции и демпинговых цен соседних государств. Сейчас у нас появилась возможность своего производства, – подчеркнула она.
Сауле Нургожина также заверила, что аналогичная работа по недопущению скачка цен проводится и с представителями субъектов естественных монополий.
Кроме того, отечественных предпринимателей письменно уведомили о необходимости сохранения обычного режима работы, без ажиотажа и провоцирования недовольства со стороны потребителей. Об этом сообщила руководитель отдела расследований и правового обеспечения департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции МНЭ РК по Астане Надежда Окатенко.
По ее словам, антимонопольный орган имеет право законодательно преследовать недобросовестных субъектов бизнеса за установление монопольно высокой цены, введение необоснованных ограничений производства или реа­лизации товаров, имеющих спрос, при наличии возможнос­тей, создание искусственного дефицита на рынке путем изъятия товара из оборота.
Подобные действия, пояснила Н. Окатенко, влекут за собой наложение штрафа в размере от 3 до 5% от дохода с конфискацией монопольного дохода, а также уголовное наказание. На этапе применения предупреждающих мер воздействия антимонопольный орган призвал предпринимателей осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, проводя обос­нованную ценовую политику с учетом объективных обстоятельств. Для разъяснения возникающих вопросов со стороны жителей города, а также по фактам искусственного повышения цен в департаменте работает телефон доверия 109.
Приглашенные на встречу представители столичного производства и торговли также поделились своим мнением по ценовому вопросу, а также тем, что их волнует. К примеру, по словам представителя ТОО «Алкон+» по выпуску стеклопакетов, предприя­тие не прекратило поставки и не подняло цены, однако в нынешней ситуации не всегда поставщики сырья, в большинстве своем российские и европейские, готовы идти на ценовые уступки. В этом плане отечественные поставщики гораздо чаще идут навстречу. В целом на совещании предприниматели проявили позитивный настрой и готовность работать в условиях новой экономической политики.
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