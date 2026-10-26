Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Лондоне

Кто же станет новым обладателем самой престижной индивидуальной награды в мире?

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Мероприятие состоится в Лондоне в театре «Палладиум» и начнется в 23:00 по времени Астаны. Основная часть церемонии должна начаться уже за полночь, передает Kazpravda.kz

На приз лучшему футболисту года по версии France Football претендуют 30 футболистов:

Джуд Беллингем («Реал», Англия), Пау Кубарси («Барселона», Испания), Марк Кукурелья («Челси»/«Реал», Испания), Усман Дембеле («ПСЖ», Франция), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия), Луис Диас («Бавария», Колумбия), Габриэл Магальяэс («Арсенал», Бразилия), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Харри Кейн («Бавария», Англия), Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия), Ламин Ямаль («Барселона», Испания), Садьо Мане («Аль-Наср», Сенегал), Маркиньос («ПСЖ», Бразилия), Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина), Килиан Мбаппе («Реал», Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ», Португалия), Лионель Месси («Интер» Майами, Аргентина), Жоау Невеш («ПСЖ», Португалия), Майкл Олисе («Бавария», Франция), Вильян Пачо («ПСЖ», Эквадор), Хулиан Андрес Киньонес («Аль-Кадисия», Мексика), Деклан Райс («Арсенал», Англия), Родри («Манчестер Сити»/«Барселона», Испания), Фабиан Руис («ПСЖ», Испания), Вильям Салиба («Арсенал», Франция), Ферран Торрес («Барселона»/»ПСЖ», Испания), Дайо Упамекано («Бавария», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Витинья («ПСЖ», Португалия).

На приз лучшему молодому футболисту года номинированы Керим Алайбегович («Ред Булл Зальцбург» / «Ювентус», сборная Боснии и Герцеговины), Айюб Буадди («Лилль» / «Манчестер Сити», сборная Марокко), Пау Кубарси («Барселона», сборная Испании), Ян Диоманде («РБ Лейпциг» / «Реал», сборная Кот-д’Ивуара), Леннарт Карл («Бавария», сборная Германии), Эли Жуниор Крупи («Борнмут»), Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании), Йоан Манзамби («Фрайбург» / «Астон Вилла», сборная Швейцарии), Ибрагим Маза («Байер», сборная Алжира), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ», сборная Франции).

На награду лучшему вратарю года претендуют Матвей Сафонов («ПСЖ», сборная России), Яссин Буну («Аль-Хилаль», сборная Марокко), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, сборная Швейцарии), Жоан Гарсия («Барселона», сборная Испании), Эдуар Менди («Аль-Ахли», сборная Сенегала), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» / «Челси», сборная Аргентины), Давид Райя («Арсенал», сборная Испании), Возинья («Коло-Коло», сборная Кабо-Верде), Унаи Симон («Атлетик», сборная Испании).

Приз лучшему тренеру года могут получить Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Венсан Компани («Бавария»), Луис Энрике («ПСЖ»).

«Буде-Глимт», «ПСЖ», «Арсенал», «Бавария», «Фламенго» номинированы на приз лучшему клубу года.

Также будут вручены призы в тех же номинациях в женском футболе.