Церемония встречи Короля Иордании прошла в Акорде

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В честь высокого гостя перед Акордой звено вертолетов Сил воздушной обороны нашей страны выполнило демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Иордании.
В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн представили друг другу членов официальных делегаций.
Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.