Церемония встречи Короля Иордании прошла в Акорде

Президент
Айман Аманжолова
корреспондент

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл в Казахстан с официальным визитом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

В честь высокого гостя перед Акордой звено вертолетов Сил воздушной обороны нашей страны выполнило демонстрационный полет с государственными флагами Казахстана и Иордании.

В ходе торжественного мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Абдалла II бен аль-Хусейн представили друг другу членов официальных делегаций.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, президентский оркестр исполнил гимны двух стран.

 

#Казахстан #Токаев #король #Иордания

Популярное

Все
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Фундамент делового успеха
Впервые в спецназ Казахстана принята девушка
Где рвется – там тонко...
Первые финалисты определились на чемпионате Казахстана по боксу
Строить будущее на прочной основе закона
Медобъект особого значения
В Камбодже пассажирам круизного лайнера пришлось прервать свое путешествие
В Актау у должников алиментов изъяли квартиры и автомобили
На левобережье столицы горел мобильный офис
Участник тендеров продавал медтехнику под видом Made in Kazakhstan
Районы, кварталы, жилые массивы…
Ветряная генерация для Алаколя
Гибель военнослужащих на Каспии: допрошено более 300 лиц
Участок автодороги Актобе – Кандыагаш станет платным
Казахстан обыграл Японию в стартовом матче чемпионата Азии по хоккею
Казахстан и Узбекистан увеличат частоту рейсов между странами
Глава государства подписал закон по сотрудничеству с Пакистаном в таможенных делах
Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном об открытии представительств таможенных служб
Карагандинка завоевала «серебро» на гастрофестивале в Турции
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Задачи на долгосрочную перспективу
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
75 лицензий на старательство отозвали в ВКО
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Токаева проводили в аэропорту Анкары
Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже
Заседание правительства по реализации Послания Президента – самое главное
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев назначил заместителя министра обороны
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира

Читайте также

Касым-Жомарту Токаеву вручили высшую госнаграду Иордании
Глава государства наградил Короля Иордании орденом Al-Farabi
Глава государства провел переговоры с Королем Иордании
Токаев встретил Короля Иордании в аэропорту Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]