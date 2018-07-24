​Цхададзе остановил «Кайрат»

Центральным матчем 19-го

тура стал поединок между «Ордабасы» и «Кайратом» в Шымкенте, который закончился победой южан со счетом 2:1. На 13-й минуте защитник Темирлан Ерланов после розыгрыша углового вывел подопечных грузинского специалиста Кахабера Цхададзе (ранее возглавлявшего «Кайрат») вперед, но на 54-й украинский форвард гостей Адеринсола Эсеола сравнял счет. Исход матча решился на 84-й минуте, когда решающий мяч с пенальти забил сенегальский хавбек южан Абдулаи Диакате. Этот результат явно скажется на положении алматинцев, которые сейчас ведут отчаянную борьбу с «Астаной» за звание лучшего клуба страны.

Интересным было и проти­востояние в Костанае, где местный «Тобол» принимал павлодарский «Иртыш». Гостей на поле вывел болгарский тренер Димитар Димитров, который намерен уже в следующем сезоне вывести команду в число лидеров национального первенства. Недавний участник еврокубков Тобол продолжает участвовать в Лиге Европы, тогда как «Иртыш» бесславно уступил литовскому «Тракаю» – 0:1. Матч между командами, занимающими 3-е и 9-е места в турнирной таблице, завершился вничью – 1:1. Стоит отметить, что костанайцы в этом сезоне рассчитывают взять «бронзу» в чемпионате республике.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: в Талдыкоргане «Жетысу» уступил гостившему у него «Актобе» – 1:2, «Атырау» на своем поле уверенно разоб­рался с уральским «Акжайыком» – 2:0, и, наконец, в Караганде местный «Шахтер», который перед этой игрой возглавил еще один болгарский специалист Николай Костов, разошелся с миром с кызылор­динским «Кайсаром» – 2:2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

МКомандаИВНПГО

1«Астана»20162243–1250

2«Кайрат»19142340–1744

3«Тобол»19104522–1734

4«Ордабасы»1991926–3228

5«Актобе»1985634–2723

6«Акжайык»2065925–3023

7«Жетысу»1964919–2522

8«Кайсар»1949616–1821

9«Иртыш»19531118–2918

10«Кызыл-Жар СК»19531114–2818

11 «Шахтер»19451014–2317

12 «Атырау»1937915–2816