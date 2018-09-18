​«Цифра» и сэкономит, и вылечит

Цифровизация в системе здравоохранения, как отметил в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Олжас Абишев, реализуется по четырем направлениям: платформа интероперабельности, искусственный интеллект, мобильное здравоохранение и медицинские информационные системы. По этим направлениям с начала года подписаны со всеми местными исполнительными органами 17 «дорожных карт», определен план мероприятий, цель которых заключается в формировании единого информационного поля, где сосредоточатся в том числе все данные по оказанным медицинским услугам, информация о пациентах в электронных паспортах здоровья (ЭПЗ). Информация пациента будет храниться в едином репозитории ЭПЗ, входящем в состав платформы, и будет дос­тупна как медицинским работникам, так и пациентам.

В настоящее время охват локальными ЭПЗ по республике составляет 79,3%, в том числе местными информационными системами на уровне «город, районный центр» он составляет 96,7%, а к концу года планируется достичь 100%-ного результата. Проект по переходу организаций здравоохранения на безбумажное ведение медицинской документации запущен в декабре 2017 года, на сегодня в пилоте задействовано 700 медорганизаций. Что касается мобильных приложений, то казахстанскими поставщиками IТ-услуг реализовано около 20 таковых. В частности, на региональном уровне действуют мобильные приложения DamuMed и «К врачу». Количество скачиваний мобильных приложений на конец августа 2018 года составляет порядка 1,5 млн.

Польза, экономическая выгода от цифровизации системы здравоохранения, считают в Минздраве, будет.

– На основе накопленных данных мы сможем прогнозировать возможные заболевания групп населения либо отдельных пациентов, выявлять их на ранних этапах, что приведет к снижению экстренных госпитализаций, ведь сегодня из 8 тысяч госпитализаций ежедневно 5 тысяч приходится именно на экстренные, – отметил Олжас Абишев.

С помощью цифровых технологий будет более эффективной профилактическая работа первичной медицинской службы: к примеру, через мобильные приложения население можно информировать о профосмотрах, проводить постоперационный мониторинг пациентов. Не нужно забывать и об экономии средств. По словам О. Абишева, к концу года только по пилоту безбумажного документооборота ожидается экономия около 1 млрд тенге.

Несомненно, выиграет от цифровизации качество медицинских услуг, а значит, и сами пациенты.

– Искусственный интеллект – излюбленная тема всех выступаю­щих по цифровизации, – отметил Олжас Абишев. – В 2017 году подписан меморандум между Министерством здравоохранения и компанией IBM, и в июле нынешнего года на базе Научно-исследовательского института онкологии и радиологии мы запустили пилотный проект IBM Watson for Оncology – искусственный интеллект по онкологии. Уже более 50 медицинских случаев мы провели через эту систему, внед­ренную уже в более 35 странах. Самое главное ее достижение – она позволяет анализировать все существующие на сегодня клиничес­ки проведенные исследования в сфере онкологии, наслаивать их на записи пациентов и выдавать рекомендации, как ее лечить. В день по онкологии выходит более 50 тысяч исследований, то есть лечащему врачу в режиме реального времени невозможно ознакомиться с ними, а система анализирует и с максимально вероятной полезностью в течение минуты выдает рекомендации. До следующего года хотим предоставить доступ к ней всем онкодиспансерам Казахстана, чтобы они могли, не отправляя пациента в Алматы, США, Израиль или Корею, получать на основе данных максимальные рекомендации по эффективному лечению.