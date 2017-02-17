​«Цифра» как новая реальность

Как будут развиваться в Казах­стане информационные технологии, каким образом можно повысить эффективность госус­луг, и какие меры будут приняты для реализации поручений, данных в Послании Президента, – эти и другие вопросы обсуж­дены на расширенном заседании Комиссии при партии «Нур Отан» по направлению «Оказание государственных услуг».

Открывая заседание, первый заместитель председателя партии Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул важную задачу, поставленную в Послании Президента: проведение ускоренной технологической модернизации и создание качественно новой цифровой индустрии. При этом речь идет о зарождении передовых отраслей IT-экономики, а также о формировании современной коммуникативной среды в стране.

– Необходимо четко понимать исключительную важность и масш­табность поручения Президента, – сказал Мухтар Кул-Мухаммед. – Главная цель в том, чтобы цифровые технологии не только охватили всю нашу страну, но и принесли реальную пользу каждому гражданину. Прежде всего они должны максимально облегчить и упростить процесс оказания госуслуг населению, а также оградить людей от прямых контактов с гос­органами, тем самым исключив возможность для коррупционных проявлений.

Говоря о достигнутых в Казах­стане успехах в сфере информатизации и цифровой модернизации, первый заместитель председателя партии отметил, что, по данным Всемирного экономического форума, наша республика занимает 39-е мес­то в международном рейтинге уровня развития информационно-коммуникационных технологий, опережая такие страны, как Россия, Италия и Турция. Уже 77% государственных услуг в Казахстане автоматизированы, из них более 760 можно получить в режиме онлайн, в том числе более 80 – с помощью смартфона. Мобильное приложение «электронного правительства» Казахстана удостоено престижной премии в области внед­рения инновационных решений First World Govtechineers Race 2017.

О предварительных результатах реализации программы «Информационный Казахстан-2020» и о том, какие меры будут приняты для выполнения задач, поставленных в Послании Президента, рассказал в своем докладе министр информации и коммуникаций ­Даурен Абаев.

На вопросы депутатов Парламента, участвовавших в заседании, ответили представители государственных органов, нацкомпаний и акиматов. Руководитель партийной фракции в Мажилисе Гульмира Исимбаева поинтересовалась у министра информации и коммуникаций, как обстоят дела с подключением к высокоскоростной связи казахстанских сельских населенных пунктов. При этом депутат сослалась на рассматриваемый Парламентом законопроект, где речь идет о внедрении самостоя­тельных бюджетов четвертого уровня, – то есть как раз на уровне сел и поселков. Для формирования бюджета, его ведения и отчетности в таких населенных пунктах необходим скоростной Интернет.

Даурен Абаев ответил, что в рамках программы «Цифровой Казахстан» оптоволоконный высокоскоростной Интернет проведут в 1 300 так называемых «перспективных селах», в которых проживают более 2 млн человек. Еще в 4 тыс. сел с общей численностью населения 1 млн 300 тыс. человек проблему со связью планируется решить с помощью беспроводных технологий передачи данных.

У заместителя председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева депутаты поинтересовались, какие меры принимаются для регулирования «скрытых государственных услуг», – тех, которые пока не входят в общий реестр, и их эффективность не оценивается. По словам зам­преда агентства, трудности с регулированием таких услуг связаны с тем, что некоторые госорганы с неохотой идут ­нав­стречу.

Шумную полемику вызвали конкретные примеры проб­лем качества государственных услуг, изложенные в обращениях граждан в партийные общественные приемные. Так, группа пожилых людей в Астане пожаловалась на то, что в Цент­ре социального обслуживания их обязали заполнять анкеты, в которых необходимо было подробно расписать, кому они завещают свое имущество.

– Какое отношение имеет воп­рос завещания к оказываемым госуслугам? Это вопиющий случай! – возмутился Мухтар Кул-Мухаммед. – Я думаю, Министерство труда и социальной защиты, акимат и корпорация «Правительство для граждан» совместно разберутся и примут адекватные меры.

По качеству услуг у партийцев осталось немало вопросов, ведь только за 2016 год в общественные приемные партии поступило 2 100 жалоб и обращений граждан по этой тематике.

Тем временем непосредственные исполнители поручений по цифровой модернизации настрое­ны оптимистично. Председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов рассказал журналистам о том, каким будет оказание государственных услуг населению в будущем.

– Есть ряд проактивных предложений, то есть инициатива уже исходит от государства, а не от заявителей, – сообщил он. – Например, сейчас мы оказываем услуги при рождении ребенка в новом формате – получаем заявление от мамы в родильном доме, и через два-три дня, когда они выписываются, мы уже им выдаем свидетельство о рождении, номер в очередь в детский сад. А на банковскую карточку семья может получать пособия по рождению и уходу за ребенком.

Как стало известно по итогам заседания комиссии, одним из ожидаемых форматов оказания госуслуг в ближайшем будущем в рамках реализации поручений Президента будет «принцип одного заявления». Гражданам не нужно будет писать отдельные запросы на получение адресной справки, прописки или регистрации, получения справки об отсутствии обременений на квартиру, задолженности по налогам и ряда других документов. Сейчас уже прорабатывается формат, при котором в ЦОНе достаточно будет написать одно заявление и получить по нему пакет до 10–15 документов.