​«Цифра» нарастит дивиденды

Цифровые технологии быстро распространились в большинстве стран мира, однако цифровые дивиденды – более широкие преимущества для развития от использования этих технологий – запаздывают, подчеркивается аналитиками Всемирного банка. Как отметил старший специалист в области государственного сектора, соавтор доклада о мировом развитии Захид Хаснайн, во многих случаях цифровые технологии стимулировали экономический рост, создавали возможности и повышали эффективность оказания услуг. «Но что мы должны сделать, чтобы справедливо распределить эти преимущества между всеми?» – задался он справедливым вопросом.

По мнению ВБ, обсуждение результатов этого исследования представителями правительств, ведущими экспертами и практиками Центральной и Южной Азии будет способствовать формированию общего видения цифровой трансформации региона. Эксперты уверены в практической значимости документа. В распространенном комментарии ВБ к докладу отмечается, что панельная дискуссия с участием мировых экспертов по государственной политике и технологиям, а также ученых и практиков Центральной и Южной Азии в области развития позволила обменяться мнениями о том, каким образом можно довести «цифровые дивиденды» до всех. В том числе до малообеспеченных слоев населения.

Эксперты полагают: чтобы от использования цифровых технологий в выигрыше оказались все и повсюду, необходимо преодолеть сохраняющийся «цифровой разрыв», особенно в области доступа к Интернету. Однако более масштабное внедрение цифровых технологий – это еще не все. Чтобы максимально использовать потенциал цифровой революции, странам предлагается заниматься «аналоговыми дополнениями»: совершенствовать законодательство, обеспечивающее конкуренцию между компаниями, приводить квалификацию работников в соответствие с требованиями новой экономики и обеспечивать подот­четность институтов.

При этом эксперты отмечают, что не имеющие выхода к морю страны Центральной и Южной Азии значительно продвинулись в сфере улучшения мобильной телекоммуникационной инфраструктуры. Говоря о цифровой ситуации в Казахстане, эксперты акцентировали внимание на разрабатываемой Правительством новой программе трансформационного развития «Цифровой Казах­стан-2020». Отмечено, что в рамках программы со стороны Всемирного банка ожидается техническая поддержка, а также содействие в мобилизации частных инвестиций. Правительство Казахстана также рассмотрит возможность участия в проекте Digital CASA.

В обсуждении доклада принял участие министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев. Он привел данные по количеству интернет-пользователей в стране, отметив хорошую динамику их роста: с 8% в 2006 году до нынешних 68%. Это стало результатом работы госпрограммы «Информационный Казахстан», принятой в 2013 году, подчеркнул он. Министр, напомнив слова Главы государства «новая реальность – хорошая возможность для качественного роста», отметив, что цифровые технологии будут играть ведущую роль в обеспечении конкурентоспособности отраслей экономики и повышении качества жизни людей.

А. Исекешев рассказал участникам презентации, что по поручению Главы государства сейчас разрабатывается новая программа по цифровизации экономики и социальной сферы, которая будет включать в себя доступ к широкополосному Интернету, вплоть до сел; ведется разработка законодательства, особый акцент делается на подготовку и переподготовку специалистов. Основной миссией «Цифровой Казахстан-2020» станет создание цифровой платформы. Причем большинство проектов программы будут реализованы на основе государственно-частного партнерства.

На презентации в Алматы также выступили известные эксперты в сфере государственной политики, технологий, специалисты в области развития. Представители из Цент­ральной и Южной Азии поделились своими идеями и планами.

Добавлю, что доклад Всемирного банка публикуется регулярно с 1979 года. Каждый год эксперты ВБ фокусируются на актуальной теме, вызывающей интерес у широкого сообщества, занимающегося вопросами развития. Цель нынешнего доклада – расширить понимание аспектов воздействия цифровых технологий на жизнь малообеспеченных слоев населения в развивающихся странах.