​«Цифра» с оперой в ладу

Открывая встречу, директор театра Галым Ахмедьяров отметил, что одной из основ коренной модернизации экономической и общественно-политической модели существования и развития государства должны стать современные информационные технологии.
– Многое в этом направлении делается и в Аstana Оpera, – сказал Галым Ахмедьяров. – Новации цифрового Казахстана не обошли стороной и наш театр. У нас внедрена система электронных билетов, которые можно заказать по Интернету, что с благодарностью воспринято жителями и гостями столицы. Современные информационные технологии широко применяются и при постановке спектаклей. Те, кто был на опере «Кыз Жибек», могли в этом убедиться воочию. Повседневной практикой в постановках стали проекции в 3D-формате. И масштабная работа в этом направлении продолжается.
Своими мыслями об актуальности нынешнего Послания, которое последовательно раскрывает алгоритм воплощения ключевых целей развития страны, поделились в ходе обсуждения член Национального совета РК, директор Института истории государства, заместитель председателя Национального конгресса историков Казахстана, доктор исторических наук Буркитбай Аяган, один из разработчиков Конституции РК Еркеш Нурпеисов, член партии «Нур Отан» Рустем Нургазинов и первый заместитель директора Аstana Оpera Толеубек Альпиев.
Собравшиеся подчеркивали, что Послание придаст новый импульс дальнейшему духовному росту общества. Задачи, поставленные в Послании, позволят мобилизовать общественный потенциал в достижении целей экономического роста на основе инноваций и индустриализации, закрепят новые трудовые ценности.
– Как справедливо отметил Лидер нации, – сказал в заключение Галым Ахмедьяров, – в настоящее время многие страны пытаются решить задачу модернизации, но рецепты перехода к новой модели роста везде будут разными. Мы же должны исходить из наших сильных сторон и не растерять тот потенциал, который вместе создавали 25 лет нашей независимости. Сделано очень многое. Осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Построена новая столица Казахстана, ставшая средоточием бизнеса и культурных центров, одним из которых стал и театр оперы и балета «Астана Опера». И мы безмерно благодарны Главе государства за этот бесценный подарок.