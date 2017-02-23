​«Цифра» с оперой в ладу

Открывая встречу, директор театра Галым Ахмедьяров отметил, что одной из основ коренной модернизации экономической и общественно-политической модели существования и развития государства должны стать современные информационные технологии.

– Многое в этом направлении делается и в Аstana Оpera, – сказал Галым Ахмедьяров. – Новации цифрового Казахстана не обошли стороной и наш театр. У нас внед­рена система электронных билетов, которые можно заказать по Интернету, что с благодарностью воспринято жителями и гостями столицы. Современные информационные технологии широко применяются и при постановке спектаклей. Те, кто был на опере «Кыз Жибек», могли в этом убедиться воочию. Повсе­дневной практикой в постановках стали проекции в 3D-формате. И масштабная работа в этом направлении продолжается.

Своими мыслями об актуальнос­ти нынешнего Послания, которое последовательно раскрывает алгоритм воплощения ключевых целей развития страны, поделились в ходе обсуждения член Национального совета РК, директор Института истории государства, заместитель председателя Нацио­нального конгресса историков Казахстана, док­тор исторических наук Буркитбай Аяган, один из разработчиков Конституции РК Еркеш Нурпеисов, член партии «Нур Отан» Рустем Нургазинов и первый заместитель директора Аstana Оpera Толеубек Альпиев.

Собравшиеся подчеркивали, что Послание придаст новый импульс дальнейшему духовному росту общества. Задачи, поставленные в Послании, позволят мобилизовать общественный потенциал в достижении целей экономического роста на основе инноваций и индустриализации, закрепят новые трудовые ценности.

– Как справедливо отметил Лидер нации, – сказал в заключение Галым Ахмедьяров, – в настоящее время многие страны пытаются решить задачу модернизации, но рецепты перехода к новой модели роста везде будут разными. Мы же должны исходить из наших сильных сторон и не растерять тот потенциал, который вместе создавали 25 лет нашей независимости. Сделано очень многое. Осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Построе­на новая столица Казах­стана, ставшая средоточием бизнеса и культурных центров, одним из которых стал и театр оперы и балета «Астана Опера». И мы безмерно благодарны Главе государства за этот бесценный подарок.