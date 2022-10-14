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«Цифра» учит

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Уроки виртуальные, знания реальные – по такому принципу строит обучение государственному языку филолог Восточно- Казахстанского университета им. С. Аманжолова Раушангуль Мукушева.

У Раушангуль Мукушевой 23-летний опыт преподавания казахского языка в Венгрии. В этой стране исторически высокий интерес к тюркской культуре и в том числе – к казахской истории и традициям. Еще в XIII веке венгерский король Бела IV принял на своих землях 40 тыс. кыпчаков во главе с ханом Котэном. Степняки построили в сердце Европы города, развили ремесла. И до сих пор, по словам филолога, поч­ти 400 тыс. венгров считают себя этническими потомками древних кочевников.

В университете венгерского города Сегед у студентов отделения тюркологии с первого курса есть возможность познакомиться с грамматикой, фонетикой, синтаксисом языков алтайской группы. Ребята начинают с освоения турецкого и постепенно приступают к казахскому. Через год-два многие разговаривают уже бегло, а некоторые – как на родном, практически без акцента.

– В Сегедском университете широко применяются цифровые технологии, – пояснила филолог. – В стране есть издательство, выпус­кающее учебники в 3D-формате, с трехмерной анимацией. Я тоже включила в занятия анимацию и разработала методику, основанную на гипертексто­вом подходе и интегрированных уроках. Студенты получают видео и звук, запоминают слова и выражения на слух и визуально. При использовании анимации у ребят есть возможность понять тему не по застывшим схемам и рисункам, а как бы вживую, в движении.

Сегодня молодежь не расстается с планшетами, смартфонами, ноутбуками. Школьники и студенты «сидят» в гаджетах. По словам Раушангуль, даже если кому-то из педагогов это не нравится, бороться с «умными» технологиями бессмыс­ленно. Наоборот, нужно сделать их своими помощниками на уроках. В качестве примера филолог привела мобильное приложение на 38 языках, в том числе на казахском, разработанное тем же венгерским издательством. Оно представляет собой анимационные уроки по самым разным темам – от динозавров и истории древних городов до океана, космоса или анатомии человека. Детям невероятно интересно! Ученик может переместиться, например, в виртуальный Алматы, погрузиться в виртуальную молодежную «тусовку» с носителями казахского языка. Зайти в виртуальное этнокафе – заказать бешбармак, чай с баурсаками. Это в сто раз увлекательнее и познавательнее, чем сухие зубрежки или тексты в книгах!

– Я стала добавлять в такие уроки казахский этнический контент, – пояснила преподаватель. – Например, рассказы о юрте, о Золотом человеке, об узнаваемых символах казах­станской столицы. Видеоряд сначала сопровождается текстом на русском или английском языках, а следом – на казахском. Можно сделать и наоборот: сначала прослушать анимационный урок на казахском, а затем на русском и на английском. Это очень полезно для тех, кто учит языки. У ребят идет запоминание, и дальше они закрепляют знания с помощью упражнений.

В этом году университет организовал курсы повышения квалификации для школьных учителей казахского языка и литературы. Филолог поделилась с коллегами своей методикой гипертекстовых интегрированных уроков, а также возможностями электронных биб­лиотек, электронных словарей, виртуальных выставок, поисковых систем, информативных ресурсов, обучающих платформ. По словам Раушангуль, от некоторых учителей пришлось услышать, что такие знания – лишняя ненужная нагрузка. Мол, отечественные издательства выпустили достаточное количество книг, словарей, учебников. Но когда педагогам продемонстрировали их любимые словари и учебники в цифровом формате на электронных носителях, они сами убедились, насколько с ними легче и интереснее работать. У многих глаза загорелись!

– Технологии снимают нагрузку со всех – с учителей, учащихся, родителей, – пояснила филолог. – Главное – дети тратят время не на пустые развлечения, а учатся.

В Европе за последние 30 лет заметно вырос интерес к Казахстану. Помимо Венгрии, казахский язык также изучают в университете им. Адама Мицкевича в польском городе Познань плюс в одном из университетов в Германии. По словам филолога, студенты проявляют большой интерес к теме казахской риторики, например, спорам вдов: как они возникали, как разрешались. Или к теме тюркских пословиц и их аналогов в европейских языках.

– Интернет стер границы, – заключила преподаватель. – И это прекрас­но. Когда говорят, что владение языками открывает двери, это чистая правда. Я не устаю повторять своим студентам: «Вы сможете быть конкурентоспособными в своей стране и в любом уголке планеты, если будете знать государственный язык и языки международного общения».

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