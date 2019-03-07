​Цифрами сыт не будешь

Парадоксально, но факт



Напомним, в прошлом году в ходе рассмотрения в Правительстве Дорожной карты продовольственного пояса Астаны в адрес разработчика – Министерства сельского хозяйства – была высказана претензия: в документе отсутствуют индикаторы оценки эффективности реализуемых мероприятий. Ведь планировать что-либо – это одно, другое дело – исполнить намеченное в срок. Не скрывают сегодня своих сомнений по поводу эффективности «форсированной» реализации программы и депутаты Мажилиса Парламента РК от фракции партии «Nur Otan», учитывая, что планы исполнителей расходятся с реалиями.

– На финансирование 126 проектов продовольственного поя­са Астаны через АО «КазАгро» выделено более 97,3 миллиарда тенге. На эту сумму можно было не только построить запланированные предприятия и объекты инфраструктуры, но и покрыть позолотой их крыши, – отмечает депутат Мажилиса Жексенбай Дуйсебаев.

В числе основных объектов, предусмотренных к возведению в рамках создания продовольственного пояса, значатся мясоперерабатывающее предприятие в Акмолинской области мощностью до 5 тыс. тонн продукции в год, сеть молочно-товарных ферм, а также оптово-распределительные центры в ряде регионов страны. Планируется восстановление орошаемых земель для производства овощей. При этом весь комплекс работ рассчитан на предельно сжатые сроки – до 2021 года.

Между тем, как полагают экс­перты, участникам программы следует задуматься над тем, где брать сырье для оптимальной загрузки того же мясоперерабатывающего предприятия. Сквозит «сыростью» и от планов по строительству сети молочно-товарных ферм, которых, как полагают в аграрном ведомстве, будет достаточно для бесперебойного снабжения молоком молокоперерабатывающих заводов.

Увы, пока в стране основную массу мяса и молока как для потребительского рынка, так и для промышленной переработки производят рядовые сельские труженики на своих домашних подворьях. А объемами они похвалиться не могут.

Согласно оценкам экспертов, на сегодня в стране насчитывается более 185 тыс. агрохозяйств и 1,6 млн личных подворий. Из общего количества агрофирм около 96% составляют крестьянские хозяйства. На долю фермеров приходится порядка 27% валовой сельхозпродукции. При этом в валовом объеме продукции животноводства доля домашних хозяйств составляет 74%.

Понятно, что далеко не каждое компактное фермерское или домашнее хозяйство в состоянии решать такие задачи, как повышение производительности, внедрение инноваций.

По мнению депутата Мажилиса Романа Кима, по многим видам продукции, в том числе по молочным и колбасным изделиям, баранине и овощам на рынке Астаны до сих наблюдается существенный дефицит. И это парадоксально с учетом того, что вокруг столицы сосредоточены в основном аграрные, а не промышленные районы.

– Вот где непочатый край работы, а госорганы все продолжают манипулировать цифрами выделяемых субсидий и заявлять о каких-то эффектах на бумаге, – отмечает депутат.

Почему дело не идет в гору?

Сложившаяся система продовольственного обеспечения Астаны при существенной доле импорта, спекуляций и манипуляций не оставляет места даже иллюзиям относительно ценовой доступнос­ти говядины, баранины, конины, колбасных и молочных изделий, овощей и фруктов. Цены стремятся ввысь, увеличивая и без того высокую долю продуктовых затрат рядовых потребителей.

Между тем Глава государства не раз подчеркивал важную роль продовольственного пояса в обеспечении жителей столицы продуктами по ценам, не обремененным значительными транспортными и прочими издержками.

Между тем в Китае крестьянским подсобным хозяйствам дают кредиты на покупку живности, мини-тракторов, навесных орудий и другой техники. Причем если фермер в течение четырех лет обеспечивает поставки продукции на рынок через сельхозкооперативы, выданный кредит ему списывается полностью в виде дотации. Такое стимулирование позволяет устойчиво развиваться не только крестьянам, но и сельским кооперативам как важным элементам общей цепочки производства АПК.

Как поясняют эксперты, дефицит продукции на рынке – реальное условие для продолжения «банкета» с участием крупных производителей и импортеров продукции, всевозможных посредников, обосновавшихся в нынешней системе поставок и ценовой цепочке. Заделать бреши рыночного дефицита за счет развития сельской кооперации, способной снабжать сельхозпродукцией и перерабатывающие предприятия, и потребительский рынок, – значит отдать приоритеты развития и стимулирования в руки большинства. Вот и весь сказ о том, почему дело не идет в гору.

Так или иначе, но деятельность СПК «Астана» по стабилизации рынка не вызывает у депутатов от фракции партии «Nur Otan» особого восторга. По их мнению, работники СПК смотрят на вопросы, связанные с развитием потребительского рынка столицы, только с коммерческой колокольни. У руководства отсутствует стратегическое видение ситуации.

По мнению Жексенбая Дуйсебаева, вокруг Астаны расположены десятки тысяч сельхозпроизводителей – владельцы личных частных подворий, у которых есть и молочные продукты, и мясо, и яйца на продажу. И они могли бы реально «завалить» рынок всем, что производят. Но на него доступ им по-прежнему заказан. Вот в этом направлении и нужно действовать, чтобы создать реальный продовольственный пояс.