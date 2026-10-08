Цифровая эпоха диктует свои правила

В его работе участвовали аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев, заместитель председателя Нацио­нальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен, ученый, автор отечественной вакцины QazVac Кунсулу Закария, член Нацкомиссии и Қазақстан Халық Кеңесі Назипа Шанаи, заслуженный деятель РК Светлана Айтбаева, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров, директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова, певица Мадина Садуакасова и другие.

Приветствуя участников, Мурат Ергешбаев отметил, что основы мировоззрения и моральных качеств гражданина закладываются в семье.

– Как подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, уважение к матери – одна из благородных ценностей казахского народа, укоренившаяся в веках. Семья – это основа нации, а мать – непоколебимая опора шанырака, – сказал глава региона. – Семейные устои формируют нашу идентичность. Передавая из поколения в поколение традиции и высокие нравственные идеалы, мы укрепляем культурный код и духовный стержень народа. Сегодня эпоха цифровых технологий и искусственного интеллекта приносит не только новые возможности, но и вызовы. В этот непростой период возрастает ответственность матерей, а главной задачей общества и семьи становится обеспечение детей качественным образованием и воспитанием, соответствующим требованиям времени.

Спикеры обсудили особую роль матери в семейном воспитании и духовной жизни страны, а также важность традиционных ценностей для сохранения нравственного кода народа. В частности, они акцентировали внимание на значимости предложенной Президентом концепции «Адал азамат», цель которой – вырастить новое поколение казахстанцев: трудолюбивых, честных, справедливых и искренне любящих свою страну.

Ляззат Сулеймен подчеркнула роль женщин в реализации трех приоритетов внутренней политики, озвученных Вице-Президентом Ерланом Кариным: конс­титуционных ценностей, новой общественной этики и устремленности в будущее. Она отметила, что на заседаниях Нацкомиссии активно обсуждаются проблемы сохранения национальной идентичности, традиций и уважения к языку. И для укрепления независимости и государственности крайне важно передать эти базовые ценности и культуру подрастающему поколению.

Кунсулу Закария в свою очередь подчеркнула, что благодаря особому вниманию Главы государства финансирование науки в этом году выросло в 3,5 раза.

– Я с гордостью отмечу высокий потенциал казахстанских женщин, – сказала она. – В отечественном научном сообщест­ве их доля составляет 55 процентов – это значительно выше среднемирового показателя, который не превышает 40 процентов. Наши женщины-ученые вносят огромный вклад в развитие науки, особенно в медицине, биофармацевтике и IT-технологиях. Значительно повышают качество человечес­кого капитала страны открытие филиалов зарубежных вузов по развитию IT и нанотехнологий. Яркий пример – Школа ИИ при Университете Коркыт Ата, созданная совместно с южнокорейским институтом.

После пленарной части работа форума продолжилась в центре «Анаға тағзым». Программа мероприятия состоя­ла из пяти секций, посвященных ключевым аспектам семейной повестки: национальному воспитанию и ответственности родительницы в цифровую эпоху, ее роли в общественном единстве, совмещению семьи и карьеры, развитию предпринимательства, а также культуре здоровья матери и ребенка.

– Форум «Анаға тағзым» имеет особое значение для нашего общества, – отметила Назипа Шанаи. – Подобные встречи позволяют взглянуть на материнство не только как на личное предназначение женщины, но и через призму ее ответственности перед будущими поколениями. Сегодня матерям необходима комплексная поддержка и создание условий, при которых они смогут успешно совмещать семейные обязанности, воспитание детей, а также профессиональную или творческую самореализацию.

– Участники обсудили и тему межрегионального взаимодействия, – поделился Кайрат Камбаров. – В стране два года работает сеть из 160 центров поддержки семьи в областных центрах и районах. Они выявляют проблемы на местах, консультируют и оказывают помощь. На форуме специалисты обменялись опытом, изучили республиканские механизмы и успешные прак­тики и наметили совместные инициативы.