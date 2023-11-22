Цифровая гигиена – вопрос выживания в высокотехнологичном мире

– Екатерина Васильевна, цифровизация в программе Президента, в оперативных и стратегических инициативах занимает особое место. Почему это так важно?

– Глава государства действительно поддерживает цифровизацию, активно продвигает цифровую повестку на страновом и международном уровнях.

Какое место она занимает в реформах? Цифровизация – это технологии, прогресс и экономика. И не только. Если наложить новые решения на старые процессы, то из хаоса мы получим цифровой хаос. Важность цифровизации в глубинной трансформации всех бизнес-процессов, на которых сегодня построены общество и государство, изменении мышления, разрушении стереотипов.

Замена личных связей цифровыми инструментами, оптимизация ненужных, надуманных операций, абсолютная прозрачность происходящего – это исключение условий для коррупции, обеспечение законности.

Публичность, равный доступ людей к информации, много­образие каналов коммуникации, открытый формат дискуссий на уровне принятия решений – это демократизация общества и повышение общественного сознания.

Сервисные модели взаимодействия государственных институтов с населением, проактивная забота и равный доступ к качественным социальным услугам – это справедливое отношение государства к своим гражданам.

Кроме того, цифровые технологии в процессе развития формируют мировую повестку. Они флагман прогресса и изменений, способный вывести страны на новый уровень развития.

Все эти задачи включены в политику и стратегию Президента. Поэтому цифровизация – это инструмент достижения более фундаментальных задач, чем может показаться на первый взгляд.

– Одна из технологичных задач, которую поставил Президент в своей программе, – это создание цифровой инфраструктуры для дистанционного взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. Речь о «невидимом правительстве»?

– «Невидимое правительство» – это этап, следующий за «элект­ронным». Мы довольно долго и успешно оцифровывали взаимодействие государства, гражданина и бизнеса. И этот процесс непрерывен. Сейчас в международном рейтинге ООН по развитию электронных услуг Казахстан занимает восьмое мес­то в мире.

Уровень автоматизации госус­луг достиг 92%, 80% госуслуг доступно в смартфонах. Только в 2023 году добавилось больше 200 услуг. О том, насколько это удобно и востребовано гражданами, можно судить по 13 миллионам пользователей в смартфонах.

Мы говорим об «электронном правительстве». «Невидимое правительство» – это уже проактивный формат. Когда человек не вовлекается в организационные процессы, но видит их результат. Пример «невидимого правительства» – это созданная недавно цифровая карта семьи. Цифровая система, которая на основе больших данных самостоя­тельно определяет социальный статус человека и в проактивном форма­те устанавливает необходимые государственные выплаты. Не следует путать такие сис­темы с социальным скорингом. Эти решения созданы, чтобы помогать, а не управлять.

Еще один пример – решение жизненной ситуации «рождение ребенка». В ближайшее время таких комплексных услуг станет больше. Чаще всего законодатели видят рождение новых проактивных услуг, что называется, изнут­ри. Изменение бизнес-процессов почти всегда связано с изменения­ми в законодательстве, поскольку затрагивает вопросы доступа к информации и взаимодействия различных отраслей.

Однако, учитывая непростую задачу организации работы «невидимого правительства», должна меняться и инфраструктура государственных сервисов. Буквально на днях Мажилис завершил работу над инициативным законопроектом по вопросам государственной корпорации «Правительство для граждан».

Госкорпорация сегодня – это основной фронт-офис всего Правительства. Ответственность и статус ее работников, правовые механизмы партнерских отношений при оказании государственных услуг для расширения их доступности непосредственно влияют на качество. В проекте закона мы также описали новые форматы оказания государственных услуг и требования к их безопасности.

– Вы упомянули безопас­ность. В своей программе Глава государства ставил конкретные задачи по усилению защиты персональных данных граждан. Что сегодня сделано в этом направлении?

– Работа по усилению защиты персональных данных наших граж­дан, согласно программе Президента, ведется системная. Сейчас в Сенате находится третий пакет поправок по вопросам информационной безо­пасности. В нем мы усилили требования к операторам персональных данных. Но самое главное – ввели государст­венный контроль в этой сфере. Следую­щая задача лежит в плоскос­ти адми­нист­ративной реформы самой службы контроля в облас­ти информационной безопасности, поскольку действующих ресурсов Комитета Минцифры, очевидно, недостаточно. Ведь сегодня у нас более 20 миллионов операторов персданных, 32 тысячи субъектов контроля в сфере информ­безопасности. Это огромный объем работы чрезвычайной важности.

В настоящее время в рамках рас­смотрения изменений в Административный кодекс мы также предложили ряд норм, ужесточаю­щих ответственность за утечку персданных, за несообщение об инциденте. Это должно стимулировать операторов тратить средства на защиту данных, закладывать средства при разработке или приобретении программного обеспечения. При нынешних штрафах дешевле их заплатить.

В этом же пакете создаются правовые условия для создания государственного центра информационной безопасности. Он будет защищать государственные информационные системы. Появляется правовой статус у платформ «бак-баунти», которые позволят консолидировать в управляемом режиме силы «белых хакеров» в защите наших цифровых ресурсов. В регулировании этих возможностей наш опыт будет одним из первых в мире.

В самое ближайшее время в рамках законопроекта о данных нам предстоит поработать над определением персональных данных, классификации данных по уровням их защиты, монетизации данных. Будут и новые законодательные инициативы в сфере информационной безопасности. Это непрерывный процесс.

«Вольное» обращение с персданными, излишнее, необоснованное их истребование (к нам регулярно поступают обращения от граждан по этому поводу), безосновательное публикование и разглашение должны уйти в прошлое. Тогда, возможно, значительно сократится и количество субъектов контроля.

Постепенно формируется и определенная культура обращения с информацией и у каждого из нас. Цифровая гигиена – это уже вопрос выживания в высокотехнологичном мире.

– Что еще, кроме взаимодейст­вия с населением, дает цифровизация системе государственного управления?

– Говоря о реформировании государственного аппарата и государственном управлении в целом, нельзя не сказать о том, на основании чего принимаются решения.

В век «цифры» эффективность управленческих решений зависит от качества данных. Объемы этих данных огромны. Их тяжело хранить, еще сложнее обрабатывать. Это и благо современного технологичного мира, и его проблема.

Но мы не стоим на месте. Мы все дальше уходим от «классики» к автоматизированному своду и анализу больших данных. Благодаря «цифре» пересматриваются методики формирования статистической информации. Уже сейчас Бюро национальной статистики активно использует данные государственных информационных систем для оценки ситуации. Уже нельзя не брать во внимание альтернативные источники, частоту сменяе­мости картины.

Революцию в спросе на большие данные делает искусственный интеллект. Его эффективность, скорость обучения и качество принятия решений напрямую зависят именно от данных. Поэтому важно, чтобы они стали частью системы управления и экономики страны в целом.

Сейчас в Мажилис поступил ини­циированный нашей фракцией законопроект по вопросам данных и национальной статистики. Мы работали над ним совмест­но с Агентством по стратегическому планированию и реформам и Министерством цифрового развития. Этот законопроект – правовая база реформирования государственной системы управления данными. Большая и ответственная работа предстоит над документом в Мажилисе. От ее результата на самом деле зависит больше, чем может казаться на первый взгляд. Ведь не зря говорят, что данные – это нефть XXI века. По всем признакам большие данные это возобновляемый ресурс, капитализация которого растет ежеминутно.

В процессе работы с большими данными в самое ближайшее время нам предстоит решать еще одну непростую задачу. Это развитие инфраструктуры дата-цент­ров и внедрение в нашу жизнь облачных технологий.

Работа по строительству дата-центров, привлечению инвестиций уже запланирована. Интерес компаний, как отечественных, так и иностранных, есть. Работа потребует больших вложений и организационных мероприятий как Министерства цифрового развития, так и отраслевых государственных органов.

Мы также начали работу над правовым сопровождением внед­рения облачных технологий. Соответствую­щий законопроект сейчас проходит необходимые экспертизы. Сейчас есть отечественные технологические решения и импортируемые предложения мировых лидеров. Однако учитывая особенности облачных сервисов, очень важно при работе с ними следовать национальным интересам и соображениям безо­пасности.

При этом развитие «облаков» и актуальность строительства дата-центров на территории нашей страны с перспективой стать региональным цифровым хабом неразрывно связаны с наличием качественного и надеж­ного Интернета.

– Раз уж Вы упомянули одну из самых актуальных и обсуж­даемых тем сегодня – тему обеспечения Интернетом, то расскажите, как реализуются программные инициативы Президента в этом направлении?

– В отношении обеспечения Интернетом недавно принят национальный проект «Доступный Интернет», в нем очень детально расписан план покрытия всех населенных пунктов страны качественным Интернетом с помощью всех доступных технологий.

Сегодня это оптико-волоконные линии связи, сотовая связь, точки доступа в малонаселенных и отдаленных селах, которые дают наши спутники KazSat, и другие предложения.

Наша задача – обеспечить правовой коридор для этой работы.

Ранее мы уже приняли ряд изменений, которые сделали возможной установку специальных сооружений, частично демонополизировали рынок связи, обеспечили контроль качества. Например, в городах, благодаря внесенным в закон изменениям, появи­лись опоры двойного назначения. На них одновременно размещаются освещение и антенна. Появилась возможность в села прокладывать линии связи с использованием столбов линий электропередачи.

Сейчас мы начали работу над новым законопроектом по воп­росам связи, который создает правовую базу для реализации программы Главы государства. Там будут, например, нормы, обязывающие сдавать новые дороги с волоконно-оптическими линия­ми связи.

На законодательном уровне предлагается закрепить обязательность учета инфраструктуры связи в генеральных планах населенных пунк­тов. В действую­щих связь не учитывается, хотя сегодня это такая же услуга, как вода или тепло. В итоге мы видим, как новые микрорайоны сдаются без связи.

Готовим меры стимулирования малых операторов, чтобы демонополизировать рынок.

Сегодня уже активно внедряется связь нового поколения 5G. Это основа развития технологии искусственного интеллекта и роботизации промышленности. Сейчас мы видим, что для этого предстоит пересмотреть предельно допустимую радионагрузку, поскольку она не пересматривалась еще с тех времен, когда сотовой связи в городах не было. Для этого необходимы соответствующие исследования.

С учетом предложений по низкоорбитальным спутниковым системам предстоит дополнить нормативно-правовое регулирование работы иностранных операторов связи в стране. Это важно для отдаленных сельских населенных пунктов.

Работы много как в организационном, так и в нормотворческом плане. При этом следует отметить, что потребность в Интернете будет расти, технологии устаревать. Процесс обеспечения Интернетом, с учетом нашей территории и темпов цифровизации, будет перманентным.

– Цифровизация проникает сегодня не только в систему госуп­равления, она касается всех сфер жизни. В программе Президента задачи цифровизации поставлены практичес­ки для каждой отрасли. Что сегодня уже реализовано и что предстоит реализовать?

– Примеров очень много. О цифровой карте семьи мы уже говорили. Значительно модернизированы медицинские информационные системы. В частности, недавно презентованы инструменты идентификации и подтверждения получения медицинских услуг. Цифровизация сделала возможным комфортное внедрение принципов европротокола на наших дорогах для легких ДТП.

Уже сейчас мы видим пилотную реа­лизацию принципа смарт-контрактов в системе работы ученических карт в школах.

Непростой задачей является внед­рение интеллектуальных систем в судах. Первый пробный шаг уже был сделан при оцифровке процедуры отбора присяжных. Сейчас речь – об участии искусственного интеллекта в процессе отправления правосудия. Искусст­венный интеллект уже сейчас используется в странах прецедент­ного права. Наши алгоритмы, конечно, будут отличаться.

Очень сильно выручают технологии в процессе мониторинга земельных ресурсов. Наша отечественная спутниковая сис­тема космомониторинга играет ведущую роль в вопросах восстановления справедливости и возврата незаконно захваченных и неиспользуемых земель. На базе информации с наших спутников уже разработана цифровая система учета недр. Ведется работа над оцифровкой водных ресурсов. А это уже технологии сбережения. И это только начало работы.

Очень важен шаг в цифровизации финансовой системы, связанный с выпуском цифрового тенге на основе технологии блокчейн. Эта новая форма денег, которая, согласно ее функциям и свойствам, должна полностью победить коррупцию. Цифровая валюта позволит также монетизировать все виды социальной помощи (подписанные или целевые деньги). Позволит финансировать проекты с управляемой эмиссий. Эти и многие другие возможности новой валюты очень важны для экономики и реализации инициа­тив Главы государства.

В самое ближайшее время нам предстоит очень непростая, но интересная задача по правовому регулированию оборота цифрового тенге. Это станет продолжением работы над законом о цифровых активах, но, вероятнее всего, будет представлять собой отдельный законодательный акт.

Нужно подчеркнуть, что «цифра» активно помогает установлению верховенства закона и порядка, которое Глава государства ставит в приоритет для работы всех госорганов и жизни общества. Безопасные города, современные системы поис­ка и идентификации. В настоящее время мы работаем над созданием правовых механизмов для инструмен­тов борьбы с мошенничеством. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что электронное мошенничество как таковое тоже побочный продукт цифровизации.

Нельзя недооценивать роль цифровых инструментов в развитии местного самоуправления. Например, озвученный Главой государства в программе «Бюджет народного участия» сегодня реа­лизуется с помощью цифровых инструментов. Реализовать это в офлайн-режиме было бы довольно затруднительно. Да и участвовали бы единицы, как это было всегда.

«Цифра» позволила значительно расширить линию взаимодейст­вия Парламента и маслихатов с эксперт­ным сообществом и общественниками. Сегодня все обсуждения, заседания, дискуссии происходят открыто, в режиме реального времени. Это повышает вовлеченность людей в процессы принятия решений. В этом году завершается цифровая трансформация Парламента, и это взаимодействие станет еще эффективнее.

– Кто предлагает цифровые решения для отраслей сегодня?

– Бизнес-процессы пересматриваются отраслевыми государст­венными органами совместно с Министерством цифрового развития и офисом поддержки цифрового правительства. Очень оправдывает себя, на мой взгляд, институт цифровых вице-министров. С их приходом отраслевая цифровизация очень продвинулась, хотя цифровикам приходится пре­одолевать серьезное сопротивление консерваторов и тех, кому не хочется прозрачности.

Что касается самих цифровых продуктов, то разработкой могут заниматься как государственные организации, так и рынок. До сих пор есть решения, особенно в квазигоссекторе, которые закупаются у зарубежных компаний.

Однако нужно учесть, что перед нами стоит задача повышать вклад цифровых технологий в экономику, создавать рабочие места в отрасли для нашей молодежи. Поэтому очень важно при поиске цифровых решений для отраслевой цифровизации максимально задействовать отечест­венные компании.

Их партнерство с государством выгодно и безопасно, поскольку наши разработки максимально открыты для контроля. Чего не скажешь об импорте. Уровень локализации иностранного прог­раммного обеспечения, по соображениям интеллектуальных прав, крайне низок.

Это же касается присутствия государства на конкурентных рынках. Да, есть внутренний периметр информационных систем, где, безусловно, единственным владельцем и администратором должно оставаться государство. Он должен быть четко ограничен.

Но то, что может без рисков делать рынок, должен делать рынок. Для этого буквально недавно был существенно изменен классификатор видов экономи­ческой деятельности, и это сильно облегчит развитие IT-предпринимательства.

– Говоря о такой футуристи­ческой отрасли, нельзя не спросить о будущем цифровизации. Какие особенности цифрового мира Вы считаете важными?

– Если говорить о будущем очень коротко, то следует отметить несколько основных тенденций.

У цифрового мира нет привычных границ, в том числе личных. Там не работают классические запреты, при этом развиваются инструменты контроля. «Цифра» ведет нас к новой парадигме общественных отношений, активно дополняя нашу реальность.

«Цифра» меняет структуру управления. На смену вертикалям приходят платформы.

«Цифра», с одной стороны, нивелирует расстояния, с другой – разделяет людей в привычном взаимодействии.

«Цифра» освобождает нас от рутины, но делает зависимыми от технологий.

Считается, что стратегическая задача искусственного интеллекта – убедить человека в том, что ему не нужен естественный интеллект. Это, конечно, шутка. Но есть в ней и доля правды. Как далеко мы готовы впустить «цифру» в нашу жизнь, чем готовы пожертвовать и что необходимо сохранить?

С учетом этих тенденций важно отметить, что то, о чем мы говорим сегодня, это оперативные задачи. В самое ближайшее время в рамках Цифрового кодекса предстоит отразить, как бы скучно это ни звучало, мировоззренческие основы и стратегическое видение цифровизации нашего общества в ближайшие десятилетия. Об этом неоднократно говорил Глава государства.

Общество уже думает и спорит о цифровых решениях. Вспомните, как несколько недель назад обсуждалась необходимость обязательной дактилоскопии. Как часто в информационном поле стали появляться словосочетания «цифровое рабство», «цифровое неравенство», «цифровая зависимость». Впереди – множество рефлексий об искусственном интеллекте и другие вопросы.

Поэтому в цифровом развитии крайне важна выверенная государственная политика, которую проводит сегодня Президент.

Нам же, как законодателям, опираясь на его стратегию, предстоит продолжить регулировать эти процессы так, чтобы держать баланс между безопасностью и прогрессом.