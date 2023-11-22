Цифровая гигиена – вопрос выживания в высокотехнологичном мире

Президент Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» особое внимание уделил вопросам цифровизации: в области экономического развития, государственного управления, в сферах образования, медицины и в других направлениях. И сегодня, спустя год после президентских выборов, самое время подвести итог, понять, что сделано и что еще предстоит. Об этом наш разговор с депутатом Мажилиса Парламента Екатериной Смышляевой.
– Екатерина Васильевна, цифровизация в программе Президента, в оперативных и стратегических инициативах занимает особое место. Почему это так важно?
– Глава государства действительно поддерживает цифровизацию, активно продвигает цифровую повестку на страновом и международном уровнях.
Какое место она занимает в реформах? Цифровизация – это технологии, прогресс и экономика. И не только. Если наложить новые решения на старые процессы, то из хаоса мы получим цифровой хаос. Важность цифровизации в глубинной трансформации всех бизнес-процессов, на которых сегодня построены общество и государство, изменении мышления, разрушении стереотипов.
Замена личных связей цифровыми инструментами, оптимизация ненужных, надуманных операций, абсолютная прозрачность происходящего – это исключение условий для коррупции, обеспечение законности.
Публичность, равный доступ людей к информации, многообразие каналов коммуникации, открытый формат дискуссий на уровне принятия решений – это демократизация общества и повышение общественного сознания.