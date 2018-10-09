​«Цифровая осень»

Как отметила в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций вице-министр информации и коммуникаций Нургуль Мауберлинова, Франция стабильно занимает лидирующие позиции в списке основных инвесторов Казахстана. Товарооборот между нашими странами превышает 3 млрд долларов, или 1 трлн тенге.

– Мы уделяем большое внимание дальнейшему углублению двусторонних отношений на основе развития несырьевой экономики с применением новых технологий. По поручению Главы государства принята и реализуется программа «Цифровой Казахстан», наша страна стремится развивать культуру технологического предпринимательства и инновационную деятельность. В текущем году приступил к работе международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, где создана экосистема для поддержки стартапов. В ноябре состоится его официальная презентация. Цифровая трансформация, развертываемая в Казахстане, нашла свое логическое отражение в сфере культурных и деловых ивентов, входящих в программу «Цифровой осени», – отметила Нургуль Мауберлинова.

Французский посол Филипп Мартинэ сообщил, что идея фес­тиваля, на котором о культуре и искусстве будут рассказывать цифровые технологии, возникла год назад, когда казахстанский Лидер инициировал программу «Цифровой Казахстан». Дипломат подчеркнул, что Президент Франции также уделяет особое внимание этому направлению.

– Для Франции очевидно, что цифровизация – та область сотрудничества, которая может стать очень важной для обеих стран, – отметил он.

Всего в рамках «Цифровой осени» планируется провести около 10 мероприятий с цифровой тематикой. Задействованные в программе французские артисты будут сотрудничать с казахстанскими студентами и представителями культуры в рамках творческих мастер-классов и встреч в специализированных школах искусств и цифровых технологий. Культурные проекты посольства Франции и его партнеров будут ориентированы на виртуальный и цифровой мир.

Сезон пройдет при поддержке Фонда Первого Президента РК, Института «Сорбонна–Казахстан», компаний TOTAL, TS Development, Astana Group, SANOFI, Dostyk Plaza.

В Алматы программа откроется интер­активным концертом SmartFaust, который будет проходить с 15 по 19 октября. На нем произведения будут исполняться с помощью мобильных приложений, звуки которых меняются в соответствии с движением телефонов, где они установлены.

С 19 октября по 4 ноября в Алматы состоится выставка Echolyse Оливье Ратси. Его техника объединяет целый ряд проектов на тему восприятия пространства. Благодаря регулируемому блоку геометрические структуры проецируются на архитектуру местности с целью моделирования нематериального пространства.

В Астане открытие «Цифровой осени» состоится 25 октября – в этот день будет проведен форум, посвященный цифровой экономике. В нем примут участие французские эксперты и представители предприятий, а также специалисты казахстанских государственных структур и производств, задействованных в области цифровых технологий.

С 26 октября по 4 ноября в столице в рамках Фестиваля анимационного кино будет представлено 5 французских фильмов с участием представителей школы визуальных искусств Gobelins. Кроме того, для широкой публики будут организованы мастер-классы и конференции. Цель мероприятия – популяризация и развитие казахстанской школы анимации.

– Во Франции действуют 75 школ анимационного фильма, и это объясняет то, почему почти 50% международных экспертов в данной области являются французами. На фестиваль приедет делегация из известной школы Gobelins, которая признана самой лучшей в мире, – отметил Филипп Мартинэ.

Кроме того, в рамках сезона в Алматы со 2 по 4 ноября пройдут университетский хакатон – масштабный конкурс по научным знаниям в сфере цифровых технологий, а с 15 ноября по 21 декабря – выставка «Воробьи» от Maison tangible, где в формате дополненной реальности будут представлены птицы Парижа.

С 23 по 25 ноября планируется проведение выставки «Читальная машина», посвященной чтению посредством цифровых технологий. Проект позволит участвовать в нем не только людям, владеющим французским, так как в интерактивное приложение включены в основном картинки. Речь идет о произведениях, представленных на цифровых носителях (сенсорные планшеты или компьютеры).

Закрытие сезона пройдет в Алматы с 22 по 25 ноября. Здесь состоится концерт Fraction.

– Это очень забавное мероприя­тие, вам нужно будет скачать приложение на ваш телефон, и благодаря ему вы сможете сами в группах создавать музыку. В концерте примут участие различные артисты и разработчики приложений. Я сам участвовал в таком концерте в Китае, и это уникальный опыт, – подчеркнул Филипп Мартинэ.

Посол Франции также добавил, что планируется онлайн-проект для подготовки преподавателей французского языка, на изучение которого, по словам дипломата, в Казахстане есть большой спрос.