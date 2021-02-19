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Цифровая прокуратура
Маулен Кожа

Депутатам комитетов Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, а также по законодательству и судебно-правовой реформе представили такие цифровые проекты Генеральной прокуратуры, как «Единый реестр административных производств», «Единый реестр субъектов и объектов проверок», «Электронные обращения» и другие.

Заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов проинформировал мажилисменов об особенностях работы данных систем.

Внедрение проектов направлено на исключение коррупционных рисков, повышение прозрачности, оперативности деятельности государственных органов, а также качества государственного конт­роля и надзора.

В частности, системой «Единый реестр субъектов и объектов проверок» пользуются более 60 государственных органов. Система представляет собой один из главных компонентов защиты бизнеса от необоснованного давления со стороны контролеров. Именно через нее предприниматели имеют возможность удостовериться в правомерности действий проверяющих.

Оценив представленные проекты, депутаты Мажилиса подчеркнули их важность для защиты прав и законных интересов граждан, а также субъектов бизнеса.

– Для нас очень важны не только разработка и принятие качественных законов, но и то, как они работают. Важна их эффективность. Тем более что вопросы защиты граждан, качественного рассмотрения госорганами поступающих обращений, развития предпринимательства всегда на контроле депутатов Мажилиса. Этому огромное внимание уделяет Глава государства, который ставит перед нами соответствующие законодательные задачи. Большой пакет законов в этом направлении уже принят. И сегодня депутаты Мажилиса продолжают работу над совершенствованием законодательства, – подчеркнул заместитель председателя Мажилиса Павел Казанцев.

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