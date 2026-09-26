Цифровая служба занятости: ИИ-помощник нашел работу для 3 тысяч казахстанцев

Занятость,Цифровизация
Дана Аменова
корреспондент

 Проект реализуется с июля текущего года в пилотном режиме в Павлодарской и Мангистауской областях.

Фото: пресс-служба Минтруда

В Казахстане апробируется новый формат проактивного трудоустройства через проект Цифровой службы занятости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда 

Сервис самостоятельно формирует цифровое резюме соискателя и с помощью искусственного интеллекта подбирает вакансии с учетом его образования, опыта работы и навыков.

«Мы идем к такой модели, где государство проактивно предлагает возможность трудоустройства. С его согласия формируется цифровое резюме, автоматически подтягивается его образование, опыт работы, ключевые навыки, личные качества. Имея эту информацию, мы уже находим вакансии, подходящие конкретно под эти навыки и отправляем соискателям. Буквально за 2 месяца запуска мы отправили нашим гражданам проекта 59 тыс. таких уведомлений, порядка 3 тыс. человек уже на сегодня трудоустроены», — сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Бахтияр Жазыкпаев.

Проект реализуется с июля текущего года в пилотном режиме в Павлодарской и Мангистауской областях. Среди участников граждане, потерявшие работу в последние 3 месяца, выпускники вузов и ТиПО,  состоящие на учете безработные.

После получения уведомления соискатель может откликнуться на вакансию, работодатель увидит отклик и информацию о кандидате в личном кабинете и может пригласить его на собеседование.

Помимо подбора вакансий ИИ-помощник предлагает дополнительные меры содействия. Если соискателю не хватает навыков, есть возможность пройти бесплатное онлайн-обучение на платформе  Enbek Skills. Для желающих освоить новую профессию предусмотрены программы дуального обучения непосредственно у работодателя.

Также система предлагает возможности переселения в трудодефицитные регионы с государственной поддержкой, включая подъемные и предоставление жилья. Все меры предоставляются бесплатно в рамках государственных программ содействия занятости.

#занятость #цифровизация #трудоустройство #ИИ-помощник

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