​Цифровизация: non stop

Первые договоренности на сей счет были достигнуты еще в 2014 году на Глобальном форуме ООН и Казахстана по «электронному правительству». Нынешний открытый семинар состоялся в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного в ноябре 2016-го в Пусане между Министерством информации и коммуникаций РК и Министерством государственного администрирования и внутренних дел Южной Кореи.

– Глава государства уделяет процессу цифровизации казахстанской экономики большое внимание. Наша страна достиг­ла хороших результатов в сфере информационно-коммуникационных технологий: во всех городах внедрена технология 4G, 73% населения имеют широкополосный доступ к Интернету, уровень цифровой грамотности граждан вырос до 74%. Сформирована структура «электронного правительства», созданы его базовые компоненты, благодаря которым оказывается около 700 видов услуг и сервисов. С 2012 года все лицензии выдаются только в электронном виде, через мобильное правительство доступно около 80 услуг, – отметил в своем выступлении министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

Казахстанское приложение ­E-gov признано лучшим по пре­дос­тавлению госуслуг в номинации One stop shop по версии Всемирного правительственного форума. Ежегодно растет количество государственных услуг, которые оказываются через цент­ры обслуживания населения. В 2015 году вступил в силу Закон «О доступе к информации», предус­матривающий равноправный и безбарьерный доступ граждан к информации госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

В результате проведенных сис­темных мероприятий Казахстан улучшил показатели в международных рейтингах. Так, в рейтинге ООН «Электронное правительство для людей» за прошлый год Казахстан занял 33-е место среди 193 стран мира. По Индексу сетевой готовности отчета Всемирного экономического форума по итогам 2016-го наша респуб­лика находится на 39-м месте из 139 государств.

– В то же время сегодня мы наблюдаем процесс ускорения глобального технологического развития, благодаря которому на основе таких новых решений, как Интернет-вещей, облачные технологии, блокчейн, меняются и бизнес-модели. В этих условиях ведущие страны мира, среди которых наши южнокорейские партнеры, уже приняли стратегические документы по цифровизации и имеют хороший опыт, – отметил министр.

Министерством информации и коммуникаций разработаны основные направления реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан», которая направлена на повышение качества жизни населения и конкурентоспособности экономики страны посредством развития цифровой экосистемы. Это позволит расширить необходимую цифровую инфраструктуру, государство перейдет от капитальных затрат к сервисной модели информатизации.

Проект будет реализовываться в основном за счет частных инвес­тиций и государственно-частного партнерства и обеспечит рост числа сервисных компаний, новых услуг и продуктов, качественных рабочих мест и поступлений в бюджет.

Вице-министр государственного администрирования и внутренних дел Республики Кореи Ким Сонг-Рёл, в свою очередь, напомнил о 25-летии установления дипломатических отношений между нашими странами и подчеркнул, что Казахстан является лидером в области «электронного правительства» в Центральной Азии и СНГ.

Корея 50 лет назад начала использовать компьютеры, в 1990 году приняла программу по информатизации, в 2001-м – закон об «электронном правительстве», и уже к 2005 году достигла высокой степени информатизации. В ООН признали корейское «электронное правительство» лучшим. В 2015 году страна стала лидером по Индексу доступности открытых данных среди государств ОЭСР.

Сегодня почти 90% населения Кореи активно пользуется «электронным правительством», функционирование которого постоянно улучшается. В данный момент разрабатывается стратегия его развития на следующие 50 лет.

– Мир меняется очень быстро. У нас с вами общие цели, обе страны готовятся к Четвертой технологической революции, и мы должны тес­но сотрудничать и двигаться вместе, – сказал корейский гость. – Мы знаем, что у вас есть программа «Информационный Казахстан-2020», а также программа «Цифровой Казахстан». Государство делает все возможное, чтобы сервис и услуги были открытыми и прозрачными для граждан. Это важно в целом для развития экономики.

Встреча также стала первым официальным мероприятием для Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Кореи в Казахстане Кима Дэсика, который только приступил к своим обязанностям.

– XXI век – век информатизации, – сказал он, – и мы должны сотрудничать в этом вопросе.

Генеральный директор Бюро «электронного правительства» Министерства государственного администрирования и внутренних дел Республики Кореи Чанг Юнки рассказал о формировании в Стране утренней свежести «умной» нации.

– Мы хотим предоставлять универсальные информационные услуги, чтобы каждый гражданин вне зависимости от места и времени мог воспользоваться ими онлайн и оффлайн. Даже теми, которые касаются спектра его обыденной жизни, – пояснил он. – Смарт-нация – одно из стратегических направлений Кореи, целью которого является региональное развитие и национализация публичных услуг.

В ходе казахстанско-корейской встречи обсуждены возможности для обмена опытом по предоставлению облачных услуг моделей IaaS, PaaS, SaaS для государственных органов, технической реализации облачных решений, в том числе порталов самообслуживания, каталогов облачных услуг для государственных органов. Стороны согласились начать переговоры о возможности разработки совместных проектов в рамках программы «Цифровой Казахстан» по модели государственно-частного партнерства. С докладом по вопросам создания и развития электронного архива выступил сотрудник Национального архива Южной Кореи Ким Джепайонг.

В рамках меморандума в 2017 году казахстанские эксперты примут участие в программе обмена опытом в области «электронного правительства», а корейские партнеры посетят выс­тавку «ЭКСПО» в Астане.

После подписания Совместного протокола по итогам казахстанско-корейской встречи Даурен Абаев в интервью журналистам подчеркнул, что Казахстану есть чем гордиться в области «электронного правительства» и оказания государственных услуг, но нельзя останавливаться на достигнутом. В этом деле инфраструктура важна, но главное – люди. Население, отметил министр, должно получать государственные услуги качественно, быстро и эффективно не только в городах, но и в самых отдаленных селах.