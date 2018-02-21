​Цифровизация – требование времени

Данный аспект особо отмечался на брифинге «Пос­лание-2018: модернизационный вектор развития», организованном Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. Как подчеркивали спикеры, укрепление фундаментальных основ страны на новом этапе будет связано не с сырьевой экономикой, а основываться на прорывных технологиях, конкурентоспособном производстве, эффективном управлении и определяться качеством человеческих ресурсов.

Ставка на развитие «умной экономики» требует новых знаний, компетенций, навыков, считает главный научный сотрудник КИСИ Ирина Черных. Она сообщила, что, согласно данным глобального, регионального и национального отчетов о человеческом развитии Программы развития ООН, Казахстан находится в категории стран с высоким уровнем человеческого капитала.

В рейтинге стран по Индексу человеческого развития в 2016 году Казах­стан занял 56-е место (как и в 2015-м). При этом по отдельным показателям прос­леживается позитивная динамика. Например, продолжительность жизни составила 69,6 года (в 2015-м – 69,4 года), среднее количество лет, потраченных на обучение, – 11,7 (в 2015-м – 11,4), валовой национальный доход на душу населения достиг 22 093 долларов (20 876 долларов в 2015-м).

Заместитель директора КИСИ Мадина Нургалиева в свою очередь напомнила главный лейтмотив Пос­лания: индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий.

Мерам по повышению эффективности государственного управления свое выступ­ление посвятил главный научный сотрудник КИСИ Юрий Булуктаев. В результате проведенных реформ в Казахстане, по его словам, созданы предпосылки для результативного госуправления. В нынешнем Послании поставлена задача сократить административное давление на предпринимательские структуры, навести порядок в сферах, где присутствует избыточное государственное вмешательство.

Большое влияние на повышение эффективности госор­ганов и совершенствование их отношений с гражданами оказывает внедрение информационных технологий. Интеграция информсистем гос­органов позволит перейти от оказания отдельных госуслуг к комплексным по принципу «одного заявления».

Важно, что в каждом гос­органе создаются офисы цифровизации для анализа, оценки и мониторинга всех проектов программы «Цифровой Казахстан», принятой 12 декабря 2017 года. Широкое распространение электронных услуг, несомненно, поспособствует и минимизации контактов населения и чиновников, что приведет к снижению коррупции, упрощению административных процедур и экономии времени.

Спикеры были едины во мнении, что Послание 2018 года ставит новые цели, приоритеты и формулирует новые механизмы для развития человеческого капитала с учетом динамичных транс­формаций, происходящих в мире.