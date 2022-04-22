Цифровизация в действии

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Бота Ибраева

В поликлинике № 8 города Нур-Султана можно пройти диагностику глазного дна на современном оборудовании. Особенно это важно для пациентов с диабетом.

Разработчик программного продукта системы удаленной диагнос­тики диабетической ретинопатии Еркебулан Жанибекулы рассказал, что основным модулем системы является алгоритм искусственного интеллекта, который с высокой точностью определяет наличие диабетической ретинопатии и ее стадию по снимкам глазного дна.

– Мы начали сотрудничество с поликлиникой № 8 в прошлом году. При разработке системы реализовали такой процесс, чтобы врач непосредственно при приеме пациента не участвовал. Фотографирование глазного дна осуществляет медсестра, так как сам метод позволяет работать на фундус-камере среднему медперсоналу. А врач удаленно формирует заключение на основе рекомендаций, которые выдает алгоритм искусственного интеллекта. Пациенты с сахарным диабетом могут, не посещая офтальмолога, проходить скрининговую процедуру – фотографирование глазного дна – в доврачебном кабинете. После загрузки снимков данные поступают в нашу систему и становятся доступными для врача, который удаленно формирует заключение на основании предварительного заключения автоматической диагностики. Это дает возможность поликлинике и пациентам не ожидать длинных очередей на прием к врачу и, посещая доврачебный кабинет, проходить обследование по выявлению диабетической ретинопатии, – рассказал он.

Описание снимка автомати­чески заполняется системой. Затем подтверждается врачом, который оперативно принимает решение о необходимом лечении. И самое главное – ранняя диагностика дает возможность пациенту на начальной стадии заболевания приступить к лечению. Такая сис­тема внедрена в 17 клиниках в шести регионах Казахстана.

Также в поликлинике № 8 имеется кабинет непрямой офтальмоскопии, куда тоже можно обратиться при различных проблемах со здоровьем глаз.

– Мы смотрим детально глазное дно, всю сетчатку. Это необходимо при диабете, для профилактики отслойки сетчатки, для наблюдения при высоких миопиях. Этот метод обследования позволяет вовремя предотвратить необратимые изменения в глазу. Мы проводим эти обследования за счет ОСМС с направлением из всех поликлиник города, с которыми у нас есть договор. Поэтому уточняйте у своих офтальмологов в поликлиниках и можете с направлением приходить к нам. С помощью специальной щелевой лампы можно проверить состоя­ние сосудов глазного дна, сетчатки, есть ли на ней разрывы, кровоизлияния, дегенеративные изменения – заболеваний глаз очень много. Вовремя диагнос­тированный разрыв сетчатки и сделанная операция лазерной коагуляции поможет человеку сохранить зрение. Если у пациента уже был разрыв сетчатки, то ему необходимо регулярно проверять здоровье своих глаз для профилактики отслойки сетчатки. Это важно для пациентов с миопией высокой степени – тех, у кого большая близорукость. А наши врачи в этом помогут, – отметила офтальмолог поликлиники Айгерим Дербисалиева.

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