Цифровое будущее документального наследия

Опыт Архива Президента РК по формированию цифровой экосистемы был представлен на международном симпозиуме в Стамбуле и международной конференции в Любляне. О том, какие задачи стоят за собственными ИИ-разработками учреждения, рассказывает директор архива Алия МУСТАФИНА.

– Какие актуальные вопросы поднимаются сегодня на встречах профессионального архивного сообщества?

– Симпозиум о новых подходах в архивном деле, проведенный Управлением государственных архивов при Президенте Турецкой Республики, и конференция «Международные архивные дни», организованная Международным институтом архивных наук Триеста и Марибора (Словения), являются площадками для обмена опытом и обсуждения вопросов, требующих совместного профессионального осмысления. В этом году в центре внимания были обработка архивных материалов с использованием новых информационных технологий и роль архивов в мире будущего. Для нас участие в таком диалоге – возможность сопоставить собственные подходы с опытом зарубежных коллег и определить направления дальнейшей работы.

Обсуждаемые вопросы созвучны задачам цифровой трансформации, которые сегодня стоят перед Казахстаном. В Послании народу Глава государства определил масштабную цифровизацию и повсеместное внедрение искусственного интеллекта в качестве ключевого направления модернизации страны. Поставлена задача пересмотреть существующие подходы к работе, повысить эффективность госуправления и ускорить формирование единой цифровой среды.

Для архивной отрасли эти задачи имеют особое значение, поскольку цифровая трансформация затрагивает не только способы хранения и обработки документов, но и саму организацию работы с информацией. В этой связи один из центральных вопросов сегодня – как использовать возможности искусственного интеллекта, обеспечивая подлинность и целостность документов, достоверность получаемых сведений. ИИ способен ускорить обработку и анализ материалов, однако содержание документа необходимо рассматривать в историческом, правовом и человеческом контексте. Развитие блокчейн-технологий также ставит перед архивами новые задачи, связанные с сохранением сведений о происхождении документов, последовательности операций и истории изменений.

Отсюда внимание к границам применения технологий, защите персональных данных, проверке результатов и ответственности архивиста, которому необходимо сочетать знание исторических источников с пониманием цифровых систем.

– Какой опыт применения искусственного интеллекта на указанных форумах представили вы?

– Мы поделились опытом разработки и внедрения собственных инструментов на основе искусственного интеллекта. Сегодня у архива четыре таких решения, каждое из которых предназначено для отдельного направления работы.

Одним из наиболее успешных проектов стал AI Geotopography – система умного управления архивохранилищами. Она одной из первых прошла апробацию и уже внедрена в подразделениях архива в Астане и Алматы. Система учитывает местонахождение и движение дел, заполненность хранилищ, поддерживает QR-идентификацию и мониторинг микроклимата. Это позволяет оптимизировать размещение документов и дистанционно контролировать состояние хранилищ. При этом работа над совершенствованием системы продолжается.

Еще два инструмента – QuralAI Assistant и AI Mura Virtual Guide – пока проходят апробацию. Первый – интеллектуальный помощник для экспертно-проверочных комиссий: он анализирует материалы на соответствие нормативным требованиям и готовит проекты заключений, облегчая работу специалистов. Второй – виртуальный гид, который отвечает на казахском, русском и английском языках на вопросы посетителей по материалам экспозиции. Эта разработка уже вызвала интерес у частных IT-компаний.

Четвертое решение – AI Archival Recognition System, система интеллектуального распознавания печатных и рукописных учетных документов. Она преобразует содержащиеся в них сведения в структурированные записи. Благодаря ее применению за полгода удалось обработать в десять раз больше материалов, чем прежде за целый год. При этом результаты распознавания перепроверяет специалист, поскольку даже небольшая ошибка в имени или дате может повлиять на дальнейший поиск. Система работает в защищенном контуре, без подключения к Интернету.

Впервые эти разработки мы представили на III Конгрессе архивистов в Астане. В Любляне основной акцент сделали на практике их применения. Несмотря на различия в назначении и стадиях внедрения наших инструментов, задачи, которые они решают, характерны для многих архивов. Поэтому нам было важно обсудить с зарубежными коллегами возможности применения подобных решений в их работе.

– Вы отметили, что один из ключевых вопросов сегодня связан с доверием к инструментам искусственного интеллекта. Как в ваших разработках обеспечивается достоверность получаемых результатов и какую роль эти технологии играют в переходе к интеллектуальному архиву?

– Для нас доверие к инструментам искусственного интеллекта напрямую связано с возможностью проверки получаемых результатов. ИИ способен значительно ускорить обработку и анализ документов, однако алгоритмы могут воспроизводить ошибки исходных данных или неверно интерпретировать содержание документа без учета исторического и правового контекста.

Поэтому в наших разработках мы предусматриваем проверку результатов по исходным документам и профессиональную оценку выводов системы. Принципиально важно, чтобы любой полученный результат можно было сопоставить с первоисточником. При этом окончательное экспертное решение и ответственность за него остаются за архивистом.

Именно сочетание технологических возможностей с профессиональными знаниями и контролем мы рассматриваем как основу перехода к интеллектуальному архиву. Речь идет о формировании системы, объединяющей все направления архивной работы в единой цифровой среде с использованием инструментов искусственного интеллекта. Если раньше цифровые технологии служили совершенствованию традиционных методов работы, то сегодня они становятся основой новой методологии и организационной модели архивной деятельности.

Для этого в архиве Президента уже соз­дана цифровая база. К началу 2026 года при объеме фондов свыше 1,5 миллиона единиц хранения было оцифровано более 33 миллионов листов. Электронные образы размещены в Единой информационно-поисковой системе электронного архива, которая обеспечивает поиск и предоставление документов исследователям в электронном формате.

Это позволило значительно повысить оперативность поиска документов и качество обслуживания пользователей. Сегодня исследователям необязательно ехать из Алматы в Астану или наоборот, чтобы ознакомиться с архивными материалами. Благодаря единой системе документы доступны в электронном формате в читальных залах независимо от их фактического местонахождения.

Накопленный цифровой ресурс позволяет нам расширять применение ИИ в архивных процессах. Стратегия цифровой трансформации до 2030 года определяет, как эта работа должна сопровождаться обновлением нормативно-методической базы, развитием инфраструктуры и подготовкой сотрудников.

– В чем вы видите основные приоритеты дальнейшего развития архив­ной отрасли в условиях цифровой трансформации?

– Один из главных приоритетов сегодня – совершенствование методологических подходов к работе с документами в цифровой среде. Технологии развиваются стремительно, и архивной отрасли необходимо не только осваивать новые инструменты, но и пересматривать сложившиеся принципы организации работы с информацией.

Особое значение приобретает разработка единых стандартов и требований к соз­данию, учету, хранению и обеспечению доступности электронных документов. Не менее важны вопросы подтверждения их подлинности, сохранения целостности и возможности проверки информации на протяжении всего жизненного цикла документа. Эту работу мы ведем совмест­но с уполномоченным органом – Министерством культуры и информации.

Вместе с тем мы делимся собственными наработками с отечественными архивами, проводим семинары и профессиональные встречи в формате митапов. Это позволяет обсуждать актуальные вопросы, обмениваться практическим опытом, выявлять общие проблемы и совместно искать пути их решения.

Уверена, что дальнейшая цифровая трансформация архивной отрасли требует согласованных действий, поскольку единые подходы и стандарты должны учитывать опыт и потребности всего архивного сообщества.

– Какой результат цифровой транс­формации архива вы считаете главным?

– Для нас главный результат – сохранение документального наследия страны и расширение возможностей для его научного изучения и популяризации. Архивные документы позволяют исследовать историю Казахстана на основе документальных источников, подтверждать исторические факты, вводить в научный оборот ранее неизвестные сведения. Цифровые технологии делают это наследие доступнее для исследователей и общества, помогают человеку глубже узнать историю своей страны и своей семьи.

При этом мы должны смотреть на десятилетия вперед. Технологии будут меняться, но историю создают люди, а архивные документы сохраняют свидетельства их жизни, решений и поступков. Они были и остаются основой нашей коллективной памяти. Ответственность архивистов – передать эти свидетельства будущим поколениям, сохранив их подлинность, контекст и возможность обращения к первоисточнику. Именно этой ответственностью определяется смысл работы архивов.