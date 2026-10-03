Цифровое обновление

На площадке СЦК
Асель Тимирова

Цифровизация государственных финансов заметно повысила прозрачность процессов и сократила расходы в сфере налогового администрирования, госзакупок, управления госимуществом и контроля бюджетных расходов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом в Астане в ходе пресс-конференции на площадке СЦК заявил вице-министр финансов Асет Турысов. По информации, озвученной спикером, с 1 января 2026 года в рамках нового Налогового кодекса семь прежних информационных систем финансовых органов республики были заменены единой интегрированной платформой, с помощью которой удалось упростить налоговые процедуры и на треть уменьшить налоговую отчетность.

Кроме того, изменились подходы к налоговому контролю, принудительному взысканию задолженности и исчислению отдельных налогов, включая НДС, ИПН и КПН.

Все цифровые системы в финансовой сфере страны обновили и запустили в установленные сроки. В частности, внедрено предварительное заполнение деклараций физических лиц по формам 250 и 270 и декларации по НДС по форме 300. С начала 2026 года принято 7,9 млн налоговых отчетов, обработано 3,9 млрд платежей, сформировано 1,8 млн уведомлений камерального контроля. Также осуществлена интеграция с 75 госорганами и банками второго уровня.

Основой цифровизации стала аналитическая платформа Smart Data Finance, которую Асет
Турысов назвал «мозгом» государственных финансов. Объединяя данные из восьми источников, она формирует досье на физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и позволяет сопоставлять большие массивы информации. По словам вице-министра, ее внедрение позволило получить экономический эффект в размере 322 млрд тенге.

– Система помогает перейти к проактивному налоговому администрированию, автоматическому начислению налогов и направлению уведомлений. Она позволяет сопоставлять расходную и доходную часть каждого человека и предварительно заполнять декларации с учетом сведений об автомобилях, недвижимости и земельных участках, – пояснил Асет Турысов.

Параллельно Минфином внедряется система управления рисками с использованием искусственного интеллекта, задача которой заключается в выявлении потенциальных нарушений, а не в увеличении числа проверок. В дальнейшем ИИ-агенты появятся на портале eGov и в Едином личном кабинете, чтобы граждане и бизнес могли самостоятельно проверять свои данные.

Еще один инструмент контро­ля – цифровая карта фискальных данных, которая даст возможность анализировать чеки контрольно-кассовых машин в разрезе городов, районов и областей и сопоставлять их с бюджетными расходами. По словам вице-министра, такой анализ позволит оценить экономический баланс регионов и выявить проблемы с кассовой дисциплиной.

Другие направления цифровизации включают проект Digital Qazyna, направленный на совершенствование учета и управления государственным имуществом, и Smart Audit Qazaqstan, предусматривающий онлайн-аудит бюджетных процессов. В таможенной сфере используется система KEDEN, функционал которой планируют расширять с применением искусственного интеллекта, в том числе для определения кодов ТН ВЭД.

#цифровизация #брифинг #СЦК #Асет Турысов #госфинансы

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