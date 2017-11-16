​Цифровое правосудие

В следующем году в Казахстане планируется полностью оцифровать уголовный процесс. По словам Генерального прокурора Жакипа Асанова, в электронный формат будут переведены все этапы судоисполнения – с момента поступления заявления, охватив все следствие, судебные разбирательства и исполнение наказания. То есть по каждому конкретному делу – от начала уголовного расследования, досудебного расследования до выхода из колонии или отбытия наказания.

– В первую очередь, цифровой формат установит дисциплину в уголовном процессе, поменяет сознание сотрудников. У нас появится возможность завоевать доверие общества. Я в этом уверен, – сказал Жакип Асанов.

Планируется, что в августе первыми программу апробируют в Астане и Жамбылской области, с 10 сентября – в Атырауской и Восточно-Казахстанской, а с 20 сентября – в Западно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях.

Программа имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа к материалам уголовного дела посторонних лиц, в том числе и администраторов системы.