Технологии
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Адина Нурберген

«Цифра» новой реальности

Юридическая равнозначность электронных и бумажных документов закреплена в Казахстане законодательными поправками, которые подписаны Президентом 15 июля. Также этот закон обязывает мобильных операторов предоставлять качественную
связь на селе.

Как изменится цифровое пространство в Казахстане в ближайшее время, как это повлияет на жизнь казахстанцев, о законодательных поправках в сфере IT и перспективах развития цифровизации в стране на пресс-конференции в «AMANAT» рассказали депутат Мажилиса, председатель IT-комитета партии Екатерина Смышляева, директор департамента цифровой трансформации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Назгуль Бажаева и генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари.

Екатерина Смышляева остановилась на том, какие изменения происходят после вступления в силу новых поправок. Она напомнила, что Президент 15 июля подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования». Депутат обратила внимание на то, что поправки обязывают мобильных операторов повышать качество услуг в сельских регионах.

– Заинтересованными госор­ганами поддержана партийная инициатива о переходе на воздушную прокладку оптоволоконных сетей связи с использованием опор энергетической инфраструктуры, – подчеркнула Екатерина Смышляева. – Электрическая сеть развита и заходит даже в отдаленные сельские населенные пункты. Проведение «оптики» воздушным путем будет дешевле и быстрее. Таким образом, новый «цифровой закон» поможет скорее довести качественный Интернет до сел. При этом в отношении недобросовестных операторов будут применяться штрафные санкции.

Она также отметила, что поправки расширяют сферу применения мобильного приложения еGovMobile, которое теперь может генерировать уже порядка 20 документов.

– После принятия этого закона у граждан больше не могут требовать оригиналы документов на бумаге, – добавила депутат. – Их цифровые версии признаны равнозначными бумажным аналогам. Вместе с тем вводится принцип экстерриториальности выдачи документов, теперь их можно будет получить в любом центре обслуживания населения по всей стране, вне зависимости от места жительства.

В свою очередь глава департамента цифровой трансформации МЦРИАП Назгуль Бажаева сообщила, что в сельских отделениях Казпочты появятся так называемые «цифровые точки» – места, где жители сел и поселков могут получить доступ к государственным услугам в электронном формате. Как пояс­нила Назгуль Бажаева, сегодня жители сельских населенных пунктов для получения госуслуг вынуждены ехать в районные центры или ближайшие города, где расположены отделения государственной корпорации «Правительство для граждан». Теперь они смогут получить все необходимые документы в «цифровой точке», которая будет оборудована компьютером с доступом в Интернет, прин­тером и другой необходимой техникой. Первые «цифровые точки» будут открыты в ближайшее время в 2 тыс. сельских отделений Казпочты, а сейчас они уже работают в пилотном режиме в Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, она сообщила о том, как планируется решать вопрос дефицита квалифицированных кадров в цифровой сфере. Для привлечения молодых специалистов предусмотрены специальные гранты на обучение в школах программирования. Проект будет реализовываться совместно с Astana Hub и IT-школами. До конца 2025 года, по словам Назгуль Бажаевой, планируется подготовить не менее 20 тыс. квалифицированных IT-специалистов.

Также на пресс-конференции отмечено внедрение клиентоориентированного подхода в системе государственного управления. Это означает максимальное сокращение расстояния между гражданином-клиентом и государством-услугодателем.

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