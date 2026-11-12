Цифровое телевидение без лишних сложностей

Что изменится для зрителей и как подготовиться к отключению аналогового сигнала

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нужно ли покупать новый телевизор? Будут ли каналы платными? Как узнать, доступен ли цифровой сигнал в своём селе? По мере перехода Казахстана на цифровое эфирное телевидение эти вопросы возникают у многих семей. На них отвечает заместитель председателя правления — технический директор АО «Казтелерадио» Жандосов Рахымжан.

— Рахымжан Жандосович, что означает переход на цифровое телевидение для обычного зрителя?

— Прежде всего — больше возможностей смотреть отечественные телеканалы с качественным изображением и звуком. Речь идёт о цифровом эфирном телевидении, или сокращённо ЦЭТВ. Сигнал поступает с наземной передающей станции и принимается антенной. Интернет для такого просмотра не нужен.

«Казтелерадио» развивает цифровую эфирную сеть с 2012 года. По данным компании, доступ к ней уже имеет более 95% населения страны. Работа продолжается: мы развиваем инфраструктуру и сопровождаем поэтапный переход с аналогового вещания на цифровое.

— Сколько каналов можно смотреть и нужно ли за них платить?

— Пакет телеканалов свободного доступа предоставляется без абонентской платы. В областных центрах доступно до 30 телеканалов, в других населённых пунктах — до 15. Конкретный перечень нужно уточнять для своей территории.

При этом бесплатный просмотр следует отличать от расходов на оборудование: для подключения могут понадобиться антенна и цифровая приставка.

В зоне уверенного приёма цифровое телевидение обеспечивает чёткое изображение без привычных для аналогового сигнала «снега» и полос. Но качество приёма зависит также от расположения дома, рельефа, состояния антенны и её настройки. Поэтому важно правильно подключить оборудование.

— Когда отключат аналоговое телевидение?

— Переход проходит поэтапно, по утверждённому графику. До 1 декабря 2026 года предусмотрен переход населённых пунктов, включённых в перечень по областям Абай, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской.

Это не означает, что в один день аналоговое телевидение отключат во всей стране или на всей территории перечисленных областей. Сроки относятся к конкретным населённым пунктам. Отключение аналоговых передатчиков проводится по установленному порядку при вводе цифровой сети, обеспечивающей вещание на соответствующей территории.

Поэтому зрителям следует заранее уточнить информацию именно о своём населённом пункте. Порядок и сроки перехода опубликованы на сайте «Казтелерадио» и официальных ресурсах государственных органов.

— Обязательно ли покупать новый телевизор?

— Во многих случаях можно продолжать пользоваться имеющимся. Главное — проверить, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Это обозначение можно найти в инструкции или технических характеристиках модели. Ориентироваться только на год покупки телевизора не стоит.

Если поддержка DVB-T2 есть, нужно подключить подходящую дециметровую антенну и выполнить поиск цифровых каналов. Если её нет, потребуется приставка DVB-T2, совместимая с телевизором. Антенна в этом случае подключается к приставке, а приставка — к телевизору.

Прежде чем покупать оборудование, проверьте, находится ли ваш населённый пункт в зоне цифрового эфирного вещания. Это поможет избежать ненужных расходов.

— Предусмотрена ли помощь семьям в приобретении приставок?

— Да. До перехода на цифровое эфирное телевидение местные исполнительные органы организуют обеспечение приставками получателей государственной адресной социальной помощи. Чтобы уточнить порядок получения, необходимо обратиться в местный акимат.

Важно, что эта мера предусмотрена именно для получателей адресной социальной помощи. Порядок обращения и необходимые документы следует выяснить заранее.

— Что делать, если цифровой сигнал в селе недоступен?

— Сначала нужно уточнить наличие покрытия. На сайте qtr.kz в разделе цифрового эфирного телевидения можно выбрать регион и радиотелевизионную станцию, а затем посмотреть перечень населённых пунктов в зоне её вещания. Если возникли вопросы, стоит обратиться за консультацией в «Казтелерадио».

Там, где эфирное цифровое вещание технически не обеспечивается, можно рассмотреть другие способы приёма, в том числе спутниковое телевидение OTAU TV. Для него нужен отдельный комплект оборудования. Подходящий вариант зависит от условий конкретного населённого пункта и дома.

— Что в этом процессе делает «Казтелерадио» и какой совет вы дали бы зрителям?

— Наша задача как национального оператора — развивать и обслуживать сеть, чтобы телевизионный сигнал доходил до зрителя. Вместе с местными исполнительными органами мы также участвуем в информационной поддержке населения: объясняем порядок перехода и способы подключения.

Здесь важно распределение задач. «Казтелерадио» отвечает за свою вещательную инфраструктуру, а обеспечение приставками получателей адресной социальной помощи организуют местные исполнительные органы.

Главный совет — не откладывать подготовку до отключения аналогового сигнала. Уточните срок перехода и наличие покрытия, проверьте возможности телевизора и заранее настройте цифровые каналы. Тогда смена технологии пройдёт для семьи спокойно, а любимые программы останутся доступными.