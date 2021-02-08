Цифровой авиарегулятор Sunflower запустят в Казахстане
Жанат Тукпиев
Авиационная администрация Казахстана ведет работу по созданию системы для цифрового регулирования в авиационной индустрии, которая будет называться Sunflower ("Подсолнух"), передает Kazpravda.kz.
"Миссия проекта "Sunflower" заключается в создании инструмента визуализации, позволяющий искать и анализировать данные о полете, отвечая на запросы о местоположении воздушного судна, полетном задании и определении заказчика полета", – говорится в сообщении Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Подход, применяемый в работе при сотрудничестве Авиационной администрации Казахстан, "BusinessOptix" и "gluoNNet", предусматривал одновременно исследование возможностей использования данных и изучение раскрываемой картины при получении комплекса данных. gluoNNet способствовал разработке программного обеспечения проекта Sunflower, создав инновационное приложение для отслеживания самолетов.
"Цифровой двойник" на платформе BusinessOptix внедрен для различных бизнес-задач, что включает развертывание полной базы данных по рискам и производительности Авиационной администрации Казахстана.
"Данные спутникового слежения за самолетами передаются каждые 8 секунд. Информация структурирована таким образом, чтобы облегчить быструю обработку прогнозируемых областей, представляющих интерес", – добавили в пресс-службе.
В 2020 году Авиационной администрацией Казахстана были получены ответы, основанные на фактических данных по прямым запросам при поддержке ООН на определение незаконной перевозки оружия авиакомпаниями, а также на установление незаконных полетов Бек Эйр в Африку, добавили в КГА.