Тридцатого января специа­листы Топографической службы Вооруженных сил РК отмечают свой профессио­нальный праздник. В эпоху стремительного развития цифровизации служба трансформировалась в высокотехнологичное подразделение, обеспечивающее более эффективное управление современной армией.

Сегодня военная топография – уже не вспомогательная дисциплина, а один из ключевых элементов современного общевойскового боя. Как подчеркивает начальник управления департамента геоинформационного обеспечения Генерального штаба ВС РК Руслан Козлов, задача военных топографов заключается в создании высокоточного цифрового фундамента для любых боевых действий.

– Мы не просто чертим карты, а оцифровываем реальность: собираем массивы данных с космических аппаратов, БПЛА и наземных сенсоров, превращая сложный рельеф в упорядоченную математическую модель, – говорит он.

Результатом этой работы становится так называемый цифровой двойник местности, в котором каждый элемент, от оврага до капитального строения, имеет точные координаты и характеристики. Без такого невидимого координатного каркаса даже самые современные образцы высокоточного оружия теряют эффективность, и осложняется управление войсками.

Традиционный образ военного топографа с бумажной картой, циркулем и курвиметром сегодня окончательно уходит в прошлое. За последние годы служба пережила масштабную технологическую трансформацию, переход от статичных карт к динамическим цифровым данным.

– Главное изменение последних лет – это смена носителя информации. Мы ушли от статики к динамике. Если раньше создание и печать обновленных карт занимали недели и месяцы, то внедрение цифровых технологий геопространственной информации перевернуло этот процесс, – говорит Руслан Козлов.

Теперь, по словам собеседника, командиры тактического звена видят на планшете доступ к местности, где

система сама помогает оценить проходимость для техники, возможности мас­кировки, например, когда лес скрывает подразделение от тепловизоров противника, и влия­ние рельефа на ведение боя. То есть сегодня военные топографы все чаще выступают не как картографы в классическом понимании, а как аналитики пространственных данных.

Важно и то, что в условиях современного общевойскового боя обстановка меняется очень быст­ро. К примеру, мост, который стоял еще утром, к обеду может быть разрушен, лес – выгореть, а дорога – стать непроходимой. Именно поэтому системы передачи данных в реальном времени, которые используются сегодня, дают колоссальное преимущество и позволяют командирам принимать решения с опережением.

– В бою секунды решают все, и наша задача – дать командиру это временное преимущество, – уточняет Руслан Козлов, добавив, что еще недавно 3D-моделирование казалось чем-то из области компьютерных игр, а сегодня это рабочий инструмент офицера-планировщика. – Представьте планирование операции спецназа в горной местности. Плоская карта не передаст всех нюансов рельефа. Технологии создания 3D-моделей и виртуаль­ной реаль­ности позволяют командиру группы отстроить маршрут еще до начала операции: увидеть секторы обстрела, найти мертвые зоны, оценить крутизну склонов. Для летчиков армейской авиации это возможность виртуально пролететь по ущельям, изучив ориентиры, а в реальности – это сохраненные жизни солдат и техники.

Отдельное направление работы подразделения связано с обеспечением высокой точности применения вооружения. Обы­ватель редко задумывается о том, как ракета точно попадает в цель за сотни километров. Так вот, за этим стоит кропотливая работа по развитию специальных геодезических сетей. Иными словами, любое высокоточное оружие бесполезно без точных координат.

– Мы проводим постоянную работу по уточнению парамет­ров гравитационного поля Земли и привязке наших сетей к мировым стандартам. Чем точнее наши геодезические данные, тем меньше круговое вероятное отклонение снаряда. Грубо говоря, работа топографа позволяет потратить один снаряд там, где раньше требовался вагон бое­припасов, – поясняет Руслан Анатольевич.

Серьезным экзаменом для новой системы геоинформационного обеспечения стали масштабные учения «Айбалта-2025». Если раньше передача детальных 3D-моделей местности или обновленных карт высокого разрешения из передового района в вышестоящий штаб была проблемой из-за огромного объема файлов, то в этот раз была успешно отработана технология передачи массивных геопространственных данных на большие расстояния. Это позволило командованию видеть изменения на поле боя практически синхронно с теми, кто находился на переднем крае, и мгновенно корректировать планы, невзирая на физическую удаленность штаба.

Сегодня перед военными топографами Казахстана стоят амбициозные задачи. Одна из них – обеспечение навигационного суверенитета с необходимостью развития наземной инфраструктуры и собственных алгоритмов, чтобы не зависеть от зарубежных спутниковых систем навигации. Также важны внедрение ИИ и подготовка соответствующих кадров.

– Нам нужны офицеры, сочетающие тактическое мышление с навыками IT-специалистов. Мы строим цифровую армию, где каждый солдат и каждый танк точно знают свое место в пространстве и времени. И эта уверенность начинается с точной карты, – заключил Руслан Козлов.