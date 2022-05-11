Цифровой инспектор

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям взяли на вооружение цифровую разработку «Казцинка» в области промышленной безопасности.

Руководители МЧС и горно-металлургической компании подписали меморандум, в рамках которого в пилотном режиме запущен проект «Инспектор промышленной безо­пасности».

Как пояснили в ТОО, одна из важных задач службы по чрезвычайным ситуациям – это сведение к минимуму инцидентов на промышленных объектах. Вместе с тем эффективная профилактика возможна лишь при условии прозрачности и заинтересованности самих индуст­риальных предприя­тий. А главное – необходимы инструменты для выявления потенциальных рисков на производстве. Именно такой способ мониторинга в режиме онлайн и предложил «Казцинк».

Дело в том, что на горных и металлургических подразделениях компании действует цифровая система мониторинга и анализа инструментов безопасности труда. Теперь доступ к этому ресурсу смогут получить также представители МЧС, в том числе в совместных мероприятиях. Данный проект получил название «Инспектор промышленной безопасности».

– Мы стараемся быть максимально открытыми и развивать парт­нерские связи с государственными ведомствами, – дал комментарий генеральный директор «Казцинка» Александр Хмелев. – Крупные промышленные компании активно работают в направлении Индуст­рии 4.0 – это настоящее и будущее производства. В «Казцинке» за последние несколько лет внедрено несколько больших цифровых проектов, которые затрагивают практически все направления производственной деятельности. И в особенности сферу безопасного труда. Система мониторинга промышленной безопасности максимально прозрачна: сама по себе она удобна и информативна, а работа в ней не занимает много времени. Уверен, что совместная работа с МЧС поможет укрепить наши взаимо­отношения и добиться лучших результатов.

В министерстве высоко оценили приверженность «Казцинка» высоким стандартам безопасности для наибольшей защиты каждого сотрудника.