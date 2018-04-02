​Цифровой менталитет

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Бауыржан Тауков

В ходе поездки делегация провела ряд встреч и ознакомилась с работой объектов, где применяются цифровые технологии.

В частности, члены делегации встретились с Премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и министром экономики и коммуникаций Кадри Симсоном. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по проектам цифровизации. Во время встречи с министром внутренних дел Андресом Анвельтом эстонская сторона рассказала об особенностях электронной резиденции, преимуществах регистра народонаселения, цифровых решений в дорожной полиции.

Представители Эстонии поделились опытом внедрения электронной визы и ID-карт. К слову, в настоящее время уже 98% эстонцев используют ID-карты для работы с цифровыми услугами. Более 30 тыс. е-резидентов страны используют электронные услуги, подписывают контракты, имеют доступ к финансовым услугам и управлению своей компанией.

Члены делегации ознакомились также с опытом реализации проекта X-Road, представляющего собой систему обмена и взаимосвязи между государственным и частным секторами для поддержки электронных услуг страны. Система электронного налогообложения Эстонии позволяет автоматически производить расчеты и в один клик сдавать налоговую декларацию.

Далее казахстанская делегация посетила Таллинский IT-колледж, где ознакомилась с моделью подготовки и переподготовки кадров. Эстония уделяет особое внимание изменению ментальности персонала, который будет работать в условиях цифрового производства. Также казахстанцы оценили наработки в цифровизации системы здравоохранения.

В рамках насыщенной программы поездки казахстанская делегация, помимо прочего, ознакомилась с проектами электронного правительства, провела встречи с представителями эстонских госорганов и капитанами IT-бизнеса. 

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