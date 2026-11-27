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В Каракемерской основной школе Кобдинского района тихо. Построенное еще в 1961 году одноэтажное здание когда-то рассчитывали на 120 шумных школьников, но сегодня здесь учится всего 21 ребенок. Школа буквально на грани закрытия: вопрос о ее судьбе в районе поднимают едва ли не каждый год. Но жители села и педагоги продолжают бороться за нее – ведь без школы село просто потеряет свой главный центр жизни.

Именно здесь преподает молодой учитель казахского языка и литературы Жанар Амиргали. Пять лет назад выпускницу Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова с красным дипломом направили сюда отрабатывать грант.

– Я родом из этих мест. Мое родное село Кызыл­жар расположено всего в десяти минутах езды от Каракемера. Поэтому возвращение домой стало осознанным шагом, – признается девушка.

Первый рабочий день Жанар Амиргали запомнит навсегда. Молодая учительница заходит в кабинет, а за партой… сидит всего один ученик. В обычном классе на 25 человек урок крутится сам собой: разбил детей на пары, устроил соревнование, вызвал к доске – и сорок минут пролетели как миг. А что делать, когда перед тобой один-единственный ребенок? Чтобы урок не превращался в унылый репетиторский опрос, педагогу пришлось пересмотреть методику и адаптировать материал под формат одного ученика.

Но настоящая головная боль ждала ее впереди. Взяв на себя еще и обязанности завуча, Жанар Амиргали столкнулась с беспощадной бумажной рутиной. Приказы, поурочные планы, справки, отчеты… Вечера, которые нужно отдавать личной жизни и отдыху, бездарно уходили на заполнение бесконечных таблиц. И тогда она задумалась: мы же живем в век технологий, так почему учитель должен ночевать за отчетами, если половину этого бремени можно переложить на умные программы?

С цифровым миром Жанар подружилась задолго до того, как в образовании заговорили об искусственном интеллекте. Еще в студенческие годы будущий филолог увлеклась IT-технологиями. Девушка самостоятельно проходила бесплатные и платные курсы по веб-разработке, закладывая прочный технический фундамент. А уже работая в школе, она начала активно осваивать нейросети, подбирая и пробуя удобные цифровые инструменты на практике.

Когда в прошлый учебный год в Каракемер благодаря районному акимату, спонсорам и выпускникам наконец провели высокоскоростной Интернет 4G, сельский учитель получила возможность превратить свои наработки в реальные онлайн-проекты.

На своих тренингах для коллег она любила ставить простой эксперимент: включала секундомер, предлагала засечь время на ручное заполнение документа, а затем за два клика и правильный запрос нейросети выдавала готовый шаблон за пару минут.

Она за короткое время создала три цифровые платформы для учителей и принципиально сделала их бесплатными. Для словесников разработала сервис Til&ӘдебиетHub.kz, который за секунды генерирует поурочные планы и комплексы уроков. Этот проект получил официальное авторское свидетельство, был одобрен Республиканским учебно-методическим советом и рекомендован к распространению по всей стране. И сегодня им пользуются больше тысячи педагогов. Для завучей она создала систему «Адал азамат», берущую на себя рутинные приказы и справки, а для специалистов инклюзивного образования Кобдинского района – пилотный сервис «Тең мүмкіндік EDU Hub», который помогает вести сложную отчетность и строго бережет личные данные детей. Платформа позволяет психологам, логопедам и дефектологам быстро заполнять карты развития воспитанников и учетные формы.

– Мне хотелось, чтобы учителя просто горели своим делом, а не тратили свое время на заполнение бесконечных форм. Когда не нужно ночами сидеть над бумагами, у человека появляется время на саму профессию, – улыбается Жанар Амиргали.

Прямо сейчас педагог-новатор готовит интерактивный тренажер по литературе для школьников 6-х и 9-х классов в рамках проекта «Кітап оқитын ұлт» и создает приложение для легкого изучения казахского языка.

Не останавливаясь на достигнутом, Жанар Амиргали продолжает расти сама и шаг за шагом меняет привычный уклад учительского труда – доказывая на своем примере, что настоящая цифровая транс­формация и современные стандарты профессии могут рождаться в самой обычной сельской школе.