Цифровой траектории – правильный курс

На работу по QR

– Лидерство Казахстана стало возможным благодаря сотрудничеству с банковскими платформами, финтех-институтами и предпринимателями. Сегодня в Казахстане 55% сделок купли-продажи автомобилей оформлено через коллаборации с банками. И здесь нельзя не сказать о платформе Kaspi. С ними мы буквально на телефоне договаривались о том, как улучшить платформу и что мы можем для этого сделать, – поделился министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, выступая на панельной сессии «Казахстан – IT-страна», состоявшейся на полях Digital Bridge 2023.

По словам спикера, выполнение поручения Президента Касым-Жомарта Токаева о том, чтобы превратить Казахстан в IT-страну, связано с двумя составляющими. Во-первых, с созданием действительно цифрового государства, где госуслуги оказываются не просто онлайн, а в проактивном формате, чтобы гражданам не приходилось о них задумываться.

И во-вторых, с устойчивой IT-индустрией, которая будет оказывать значительное влияние на рост экономики. В формировании обеих этих составляющих огромную роль играют цифровые платформы. В частности, платформа Kaspi, давно вышедшая за пределы банковского приложения и ставшая большой, живой и развиваю­щейся цифровой экосистемой.

Багдат Мусин рассказал участникам Digital Bridge 2023 и о том, каких цифровых нововведений ждать казахстанцам. Так, например, при трудоустройстве больше не нужно будет собирать и предос­тавлять работодателю справки. Скоро начнет работать новый сервис, в котором будут все данные, а трудовой договор можно будет подписать по QR-коду. Ранее, по его словам, такое новшество ввели для военнообязанных казахстанцев.

Глава Минцифры порадовал новостями и автовладельцев. Оформ­ление небольших ДТП, при которых не пострадали люди, станет доступно онлайн. Для этого достаточно будет снять видео и отправить в полицию. Он анонсировал также, что в следующем году планируется внести поправки в законодательство, которые позволят казахстанцам при оформлении автомобиля не ездить в ЦОН за новыми государственными номерами, а оставлять действующие.

Багдат Мусин также заверил, что две тысячи школ в отдаленных районах Казахстана в течение ближайших шести месяцев будут обеспечены высокоскоростным Интернетом от компании Starlink. Он признался, что не смог одолеть казахстанских операторов связи и заставить их решить данный вопрос, поэтому пришлось обратиться к SpaceX. И это не слова, это обещание, данное Президенту, и Лорен Дрейер как вице-президент SpaceX и заместитель Илона Маска подтвердила, что «она поможет, и мы закроем раз и навсегда вопрос с Интернетом в школах». При этом министр подчеркнул, что речь идет именно о школах в отдаленной местности, которые испытывали реальные трудности с Интернетом, получая через спутниковые тарелки 4 мегабита в секунду.

– Иногда хочется верить в то, что внутри страны мы сами можем решать свои проблемы, но когда есть такие развитые технологии, как SpaceX, то грех ими не воспользоваться, – резюмировал глава Минцифры.

Кадры как двигатели IT

В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил важность подготовки кадров, поэтому сейчас ведомство сфокусировано на пересмотре качества и содержания учебных программ.

– Для нас очень важно, чтобы каждый студент высшего учебного заведения помимо цифровой грамотности имел грамотность в сфере искусственного интеллекта. Поэтому с компанией Google у нас разработан специальный курс. В 14 университетах в этом году мы его запускаем в пилотном режиме, – сообщил Саясат Нурбек.

К примеру, новый курс будет запущен в Казахстанско-британском техническом университете, Университете Сулеймана Демиреля, Международном университете информационных технологий, всего же в семи частных вузах и семи государственных. А со следующего года по итогам «пилота» этот курс станет обязательным для всех студентов. Все они на выходе из вуза должны иметь базовые знания – что такое искусственный интеллект, как пользоваться им, как повышать личную продуктивность, как использовать алгоритмы и машинное обучение в своей специальности, будь то юристы, социологи или политологи.

В Казахстане на сегодня 119 университетов, в которых обучаются 626 тыс. студентов.

IT-специалистов готовят в 76 вузах, однако «по более или менее качественным стандартам – порядка 14–15 университетов». Именно на них ведомство делает ставку.

– Как минимум три университета должны специализироваться на разработках в сфере искусственного интеллекта. Первый университет, как бы это странно ни звучало, будет в Кызылорде на базе нашего регионального университета Коркыта-ата. У нас сейчас подписана семилетняя программа в рамках партнерства с Сеульским национальным университетом науки и технологии по созданию Школы искусственного интеллекта. Мы запускаем отдельную большую программу. Это порядка миллиарда тенге в эквиваленте. Парламент Южной Кореи одобрил софинансирование этой инициативы, – пояс­нил Саясат Нурбек.

Кроме того, в ноябре планируется подписание соглашения с городским университетом Гонконга и нашим Satbayev University по созданию второй Школы искусственного интеллекта. С третьей школой, добавил глава МНВО, в ведомстве еще будут определяться.

– Мне кажется, что Казахстан за несколько лет показывает феноменальные результаты цифровизации. И это не просто слова. Посмотрите с точки зрения результатов: уровень проникновения цифровых платежей, госуслуг. Документы можно иметь в мобильном приложении в цифровом формате, можно авто переоформить за чашкой кофе, два из трех бизнесов регистрируются онлайн. Можно налоги оплачивать онлайн, получать различные справки. И все это сделано за несколько лет, потому что было желание государства сделать услуги как можно доступней и был бизнес, готовый предоставлять свои технологии и платформы, чтобы это реализовать, – сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Он заверил, что в мире очень мало стран, где это возможно. Бизнесмен отметил, что Казах­стан на правильной траектории. Нужно поддерживать это, воспитывать таланты. Продолжать вкладывать инвестиции, особенно в техноспециалистов, это даст самый большой результат.