Цифровой вектор армии

Нынешний год, объявленный Верховным Главнокомандующим Президентом Касым-Жомартом Токаевым Годом цифровизации и искусственного интеллекта, стал важным этапом внедрения современных технологий в Вооруженных силах. Министерство обороны продолжает планомерную работу по совершенствованию военного управления, повышению качества подготовки военнослужащих и расширению применения цифровых решений в оборонной сфере. Переход на новые стандарты затрагивает все уровни армейской структуры.

фото пресс-службы Министерства обороны

– Одним из ключевых направлений военной реформы стала цифровизация воинского учета и призыва, – говорит начальник департамента информационных технологий МО РК подполковник Бекжан Мырзагалиев. – В 2026 году продолжается применение цифро­вых инструментов для автоматизации процедур призывной кампании, обработки данных и подготовки электронных протоколов заседаний призывных комиссий. Также развиваются технологии искусственного интеллекта, позволяющие формировать рекомендации по распределению призывников с учетом их навыков и компетенций. При этом окончательные решения принимаются уполномоченными комиссиями в установленном законодательством порядке.

Внедрение таких систем требует соответствующего уровня знаний от личного состава. Поэтому особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций военнослужащих.

В октябре 2026 года началось специализированное обучение 75 военнослужащих практическому применению искусственного интеллекта. В ходе курса участники осваивают создание цифровых инструментов с помощью ИИ, детально изучают методы анализа и визуализации данных, а также механизмы автоматизации рабочих процессов. Отдельный акцент сделан на безопасном использовании новых технологий с учетом строгих требований защиты служебной информации.

– Продолжается совершенствование цифровой подготовки командного состава. Министерством обороны создан и активно используется портал «Цифровая подготовка командиров подразделений», – пояснил Бекжан Мырзагалиев. – На этом ресурсе размещены учебные материалы по автоматизированным системам управления войсками и ресурсами, искусственному интеллекту и локальным вычислительным сетям. Для кандидатов на должнос­ти командиров воинских частей и учреждений предусмотрено онлайн-тестирование.

Цифровизация поэтапно внедря­ется и в сферу военного образования. Активно развивается платформа Askeri Ziyat, объе­диняющая военные учебные заведения в единое цифровое образовательное пространство. Обучение организовано по более 20 направлениям подготовки, а свыше тысячи военнослужащих уже успешно завершили курсы.

Продолжается системная реализация проекта Sarbaz 2.0, направленного на расширение образовательных возможностей солдат срочной службы. В 2026-м государственные образовательные гранты получили 1 745 военнослужащих. За весь период реализации инициа­тивы, начатой в 2023 году, обладателями грантов стали более 10 тыс. граждан. Отбор осуществляется посредством цифровой систе­мы с учетом результатов боевой подготовки, воинской дисцип­лины и тестирования.

Важным вектором является развитие сотрудничества в области оборонных технологий в рамках концепции Defence Tech. Министерство обороны объединяет усилия IT-компаний, высших учебных заведений, научного сообщества и молодых разработчиков для поис­ка и апробации перспективных технологических решений. Такой подход способствует развитию­ отечественных­ технологий и привлекает квалифицированных специалистов к решению прикладных задач оборонной сферы.

По словам Бекжана Мырзагалие­ва, продолжается работа по внедре­нию ИИ в процессы военной подготовки. В частности, проект Sarbaz-AI предусматривает интеллектуальную поддерж­ку распределения граждан по видам и родам Вооруженных сил. Развитие подобных решений направлено на совершенствование процессов военного управления на всех уровнях.

Дальнейшее развитие цифровых технологий заложено в основу комплексной военной реформы, начатой в октябре 2026 года. Среди обозначенных направлений – расширенное внедрение искусственного интеллекта, цифровых решений, позволяющих детально моделировать боевые действия, совершенствовать практическую подготовку войск и повышать эффективность проведения военных учений.

Таким образом, цифровая транс­формация Вооруженных сил в 2026 году носит системный характер. Она охватывает воинский учет, подготовку кадров, военное образование и развитие отечественных оборонных технологий. Главная цель проводимой работы – практическое применение современных цифровых решений для совершенствования управления, повышения качества подготовки военнослужащих и планомерного укрепления обороноспособности страны.