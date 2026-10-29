Цифровую карту семьи интегрируют с системами банков второго уровня в декабре

Правительство,Банки и финансы

Министерство труда и социальной защиты населения завершает подготовку к поэтапному внедрению принципа нуждаемости с 1 января 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

В ноябре планируется завершить работу по совершенствованию соответствующих механизмов, а в декабре – обеспечить интеграцию Цифровой карты семьи с информационными системами банков второго уровня. Пилотную апробацию предлагается проводить поэтапно: сначала в отношении граждан с высоким уровнем доходов, затем – состоятельных граждан.

При этом министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подчеркнул, что первоначальный этап позволит оценить результативность предлагаемых изменений до их дальнейшего распространения.

«На первом этапе в рамках данной пилотной апробации будет проверена эффективность оптимизации социальной помощи. С учетом его результатов мы приступим к дальнейшему масштабированию этой работы», — отметил Аскарбек Ертаев.

Соответствующие меры направлены на совершенствование механизмов предоставления государственной социальной помощи.

Министр напомнил, что в Казахстане проводится комплексная работа по пересмотру социальной политики и совершенствованию механизмов предоставления государственной поддержки.

Основной акцент сделан на объективной оценке материального положения семей, чтобы государственная помощь предоставлялась с учетом реальной нуждаемости граждан. В этой связи доработана Методика определения социального благополучия семьи, предусматривающая изменение подходов к оценке доходов, имущества и обязательств домохозяйств. Как отметил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, при совершенствовании методики были пересмотрены отдельные критерии оценки.

«В частности, изменены подходы к оценке доходов и кредитных обязательств, включая ипотечные займы. Учтены наличие и состояние автомобилей и сельскохозяйственной техники. При этом мы полностью исключили сельхозтехнику старше 20 лет. Индивидуальное предпринимательство и наличие юридического лица учитываться не будут. Также не будем принимать во внимание наличие мелких земельных участков и личного подсобного хозяйства», – отметил спикер.

Дополнительно предусматривается учет расходов на содержание семьи, кредитных обязательств, а также обстоятельств, связанных с наличием единственного кормильца и единственного жилья.

Параллельно проводится ревизия 30 информационных систем государственных органов, а совместно с акиматами регионов осуществляется верификация материального положения получателей пособий. Эти меры направлены на повышение точности оценки благосостояния граждан и обеспечение адресности государственной поддержки.

#Правительство #Минтруда #Кабмин

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