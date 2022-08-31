Цифровую карту семьи запустят в Казахстане

В рамках проекта Социального кодекса с 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме будет запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Эта информационная система предусматривает оказание помощи гражданам в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя, что позволит повысить оперативность и улучшить качество соответствующих государственных услуг, одновременно снижая коррупционные риски.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку, разъяснили в Минтруда.

«В ЦКС уже собраны данные о всех 19,4 млн граждан, которые распределены на 6 млн семей.

Уровень благосостояния семей определяется по 5 критериям: экономические условия жизни, охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью, жилищные условия, социальные условия, охват услугами образования и уровень образования членов семьи», – рассказали подробности в ведомстве.

Алгоритм работы Цифровой карты семьи реализован следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иного вида господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

Этапы реализации проекта:

- с 1 сентября этого года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

- с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

- с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

- с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

В ходе подготовки к пилотному запуску ЦКС были выявлены граждане, нуждающиеся в государственных услугах по линии Минтруда. С 1 сентября им будут отправлены SMS-уведомления на проактивное оказание услуг.