Цифровая платформа по продаже стрессовых активов появится в Казахстане

В Казахстане создают единую цифровую платформу для продажи стрессовых активов банков. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Агентство сейчас ведет работу совместно с международными консультантами по созданию единой цифровой платформы, через которою будет идти продажа стрессовых активов. Инвесторы получат доступ к этой цифровой платформе, а банки и микрофинансовые организации будут продавать через неё свои стрессовые активы. Но при этом всё будет прозрачно, будут определены форматы данных, по которым банки обязательно должны будут предоставлять информацию по стрессовым активам", – отметил спикер.

По его словам, у международных инвесторов будет равная доступность к этой платформе. Планируется, что стрессовые активы будут покупать только те, кто предложит лучшую цену.