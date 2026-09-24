Цифровые активы работают на национальную экономику

Реализуя ключевые приоритеты Послания Президента Рес­публики Казахстан и подписанный Главой государства 7 июля 2026 года Указ № 1347 «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов», республика переходит к принципиально новому этапу: операции, ликвидность и капитал должны концентрироваться внутри страны, формируя современный финансовый контур.

Отечественный вектор

Формирование системного рынка цифровых активов началось в 2022 году с запуска пилотного проекта по взаимодействию криптобирж Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) с банками второго уровня. Это позволило создать первый регулируемый криптофиатный канал. Базовым шагом в нормативном закреплении отрасли стал принятый в 2023 году Закон «О цифровых активах в Республике Казахстан», который впервые установил учет майнингового оборудования, лицензирование майнеров и аккредитацию майнинговых пулов.

Однако долгое время этот режим действовал изолированно – преимущественно в периметре МФЦА. Как отмечает председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, ситуация кардинально изменилась в июле 2025 года, когда Нацбанк запус­тил «регуляторную песочницу», где сегодня осуществляются 34 инновационных проекта по 14 направлениям (от стейблкоинов и токенизации до кастодиальных сервисов).

Логичным продолжением стала масштабная реформа законодательства. В правовое поле впервые были внедрены цифровые финансовые активы (ЦФА), стейблкоины и токенизированные финансовые инструменты, а также определены институты провайдеров (операторы платформ токенизации, криптобиржи и криптообменники).

Результатом этой работы стал запуск с 1 мая 2026 года первой в регионе комплексной общестрановой модели регулирования рынка цифровых активов.

Параллельно разворачивается национальная инфраструктура. Kazakhstan Stock Exchange (KASE) получила статус оператора платформы ЦФА и торговой платформы цифровых активов. На цифровой площадке KASE по ETF на фьючерс по биткоину уже заключено 34 тыс. сделок на 20,5 млрд тенге, а по новым ETF на три криптоактива – 650 сделок на 1 млрд тенге. Центральный депозитарий формирует единый реестр и национальную кастодиальную инфраструктуру, а к обслуживанию подключаются небанковские провайдеры – пользователям доступны криптокарты, крипто-QR и эквайринг более чем в пяти тысячах торговых точек.

О растущем интересе к рынку, считает управляющий директор Офиса авторизации и финансовых технологий комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Еркегали Еденбаев, говорят цифры: торговый оборот лицензированных провайдеров в МФЦА с 320 млн долларов в 2023 году вырос до 10,5 млрд долларов по итогам 2025 года (рост более чем в 30 раз!), а за первое полугодие 2026 года уже дос­тиг 5,5 млрд долларов. Число активных клиентов увеличилось с 53 тыс. до 270 тыс. человек. Сегодня на рынке работают крупнейшие мировые площадки: Binance, Bybit, BigOne и WhiteBit.

– Рост клиентской базы, судя по цифрам, достигающий 400%, демонстрирует и возросшую степень доверия клиентов к регулируемой среде, – отметил Еркегали Еденбаев.

Трансформация майнинга и энергетики

Переход к цивилизованному рынку отразился на секторе добычи цифровых активов. Как отмечает вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов, если до 2023 года государство не обладало полной информацией об объемах добытых цифровых активов, используемом оборудовании и реальных масштабах отрасли, то сегодня на учет поставлено около 470 тыс. единиц оборудования, действуют 76 лицензированных майнеров и пять аккредитованных пулов.

Объемы добычи биткоина в 2025 году выросли вчетверо к уровню 2023 года (до 3 600 BTC), а налоговые поступления в бюджет от майнинга увеличились с девяти до 22,4 млрд тенге. Правительство и Нацбанк внедряют принципиально новые экологичные и экономические модели. Так, майнеры могут устанавливать автономные электро­станции непосредственно на месторождениях, утилизируя газ без нагрузки на единую энерго­систему.

18 июля Правительство утвердило механизм стратегического цифрового майнинга. Инвесторы строят ЦОДы за свой счет и закупают электроэнергию по действующим тарифам, передавая 10% добытых цифровых активов в криптовалютный резерв государства. Первый такой проект мощностью 90 МВт (из запланированных 300 МВт) запущен 12 сентября 2026 года с ожидаемым эффектом в 156 млн долларов за семь лет.

Пользуясь возможностями программы «70⁄30», инвесторы строят новые электростанции (например, проект строительства источника энергии на 100 МВт в Экибастузе за 65 млрд тенге), где 70% мощности продается майнерам, а оставшаяся передается в общенациональную энергосеть.

Президент Ассоциации блокчейна и цифрового майнинга Данияр Мубараков подчеркивает, что эта инфраструктура в будущем станет базой для высоко­производительных вычислительных центров, необходимых для развития искусственного интеллекта.

– Казахстан обладает рядом конкурентных преимуществ для развития отрасли. Среди них – внимание руководства страны к привлечению инвестиций в майнинг, наличие профильного регулятора и системного диалога с индустрией, а также законо­дательная база в виде Закона «О цифровых активах». Кроме того, республика располагает собственной технической школой, которая готовит специалис­тов для работы с дата-центрами, – отмечает эксперт.

Web3-экосистема

Исполняя президентский Указ № 1347, Казахстан внедря­ет концепцию Tokenization by Default в Alatau City. Как пояс­няет глава Нацбанка Тимур Сулейменов, цифровые инструменты будут использоваться для финансирования городской инфраструктуры и инвестиционных проектов.

До конца 2026 года через KASE планируется токенизация комп­лекса Iconic Tower (до 50 млн долларов) и логистического цент­ра Birlik (до 10 млн долларов). Развивается платформа Baspana Hub для токенизации долевого участия в недвижимости.

Лицензирована платформа Commodity Chain для работы с токенизированными активами в АПК, а через Bitfinex Securities привлечено свыше 300 млн долларов в токенизированных ценных бумагах. Казахстан также стал первой страной в регионе, запустившей международный финансово-расчетный хаб Binance (с получением лицензии платежной организации первой категории) для обслуживания клиентов в СНГ, Восточной

Европе и Азии.

По мнению руководителя корпоративного фонда Solana Superteam KZ Талгата Досанова, в стране формируется полноценная инфраструктура развития Web3-проектов – от подготовки специалистов и создания команд до поддержки стартапов и их выхода на международный рынок. Казахстан стал первой из 25 стран мира, где открылось официальное представительство Solana Foundation. Эксперт отмечает, что существенные результаты достигнуты в поддерж­ке технологического предпринимательства. 57 казахстанских стартапов получили гранты на 121 млн тенге. Одновременно республика укрепила позиции в международном сообществе разработчиков, войдя в топ-10 стран мира по количеству зая­вок на глобальные хакатоны Solana. Более восьми тысяч человек прошли обучение, на KASE был запущен ETF SOLZ_KZ на публичном блокчейне Solana.

Для консолидации рынка при Нацбанке создается комитет по цифровым активам и платежным системам, а безопасность обеспечит Национальный центр крипто­валютной аналитики, интегрированный с Антифрод-цент­ром. Чтобы объединить возможности общестранового режима, МФЦА и Alatau City, Нацбанк, АРРФР, МФЦА и администрация Alatau City готовятся подписать Генеральное соглашение, предусматривающее взаимодействие при осуществлении совместных проектов, обмен информацией, взаимное признание цифровых активов и провайдеров, а также координацию надзорной деятельности.

Для полного раскрытия потенциала регуляторам предстоит решить задачи по налоговому стимулированию, устранению банковского оверкомплаенса и формированию пула качественных государственных и корпоративных активов для токенизации.

Глобальный контекст

Успехи Казахстана разворачиваются на фоне масштабной трансформации всей мировой финансовой мысли. По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, цифровые активы окончательно стали полноценной частью глобальной системы.

Мировая аудитория рынка дос­тигла 750 млн человек, а его капитализация превысила 2,3 трлн долларов. Оборот стейблкоинов за 2025 год составил 50 трлн долларов, а рынок токенизированных активов за последние три года вырос в 12 раз.

На международном уровне зафиксированы три ключевые тенденции. Регуляторы ведущих стран перешли от запретов и наблюдения к лицензированию, надзору и единым стандартам. Цифровые активы соединяются с банковской системой, рынком капитала и классической платежной инфраструктурой. И, наконец, криптоинструменты активно внедряются в трансграничные расчеты, кастодиальные сервисы и токенизацию реальных активов.

Международная практика показывает, что развитие индустрии стимулирует смежные отрасли. К примеру, в США цифровой майнинг ежегодно приносит экономике свыше 4,1 млрд долларов и создает более 31 тыс. рабочих мест, играя важную роль в балансировке энергосетей и развитии дата-центров.