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Мажилис
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Тусупбекова Лаура

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законопроект по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации и информационной безопасности, разработанный в целях эффективного регулирования общественных отношений в сфере инноваций, цифровизации и информационной безопасности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, поправки направлены на наделение Национального оператора почты функцией по обеспечению доступа к государственным услугам населению, проживающему в сельских населенных пунктах, использование населением цифровых документов наравне с их бумажной формой, а также на цифровизацию регистрации актов гражданского состояния путем выдачи первичных и повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния в электронной форме и сохранение по желанию услугополучателя их выдачи на бумажном носителе.

Кроме того, предусматривается  введение нового понятия «общественно-значимая услуга» для дальнейшего проведения общественного мониторинга и оценки качества оказания общественно-значимых услуг населению, расширение перечня критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, включив объекты информатизации, нарушение целостности которых могут привести к утечке персональных данных.

Также нормами предлагается введение реинжиниринга бизнес-процессов административных органов с применением информационно-коммуникационных технологий, с целью сокращения сроков выполнения функций, оптимизации кадровых, материально-технических, финансовых и других ресурсов, исключения излишних организационных процедур (бизнес-процессов) и внедрение платформы выявления уязвимостей в объектах информатизации для работы и координации зарегистрированных исследователей информационной безопасности.

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