Цифровые достижения казахстанского правосудия представили в Сеуле

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Одной из ключевых тем форума стало применение искусственного интеллекта в правосудии. Казахстан представил собственные цифровые решения и разработки с использованием ИИ.



Асламбек Мергалиев отметил, что цифровизация судебной системы проводится в рамках поставленных Президентом задач по широкому внедрению искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. При этом ключевым принципом остается ответственное и безопасное применение новых технологий с сохранением определяющей роли человека.



Уровень цифровизации Казахстана подтверждается международными оценками. Страна занимает 24-е место в глобальном Индексе развития электронного правительства ООН, 4-е место в рейтинге CEPEJ по использованию информационных технологий в правосудии среди 47 стран Совета Европы, а также лидирует в регионе по фактору «Гражданское правосудие» Индекса верховенства права.



Особый интерес участников вызвали казахстанские IT-решения: экстерриториальная подсудность, создающая основу для виртуального суда, «Цифровой помощник судьи» и алгоритмы искусственного интеллекта.



На полях конференции участники также обсудили вопросы независимости судей и условий их работы, стандарты отбора судебных кадров и развитие альтернативных способов разрешения споров.



По итогам форума главы делегаций подтвердили намерение укреплять судебный диалог и расширять взаимодействие между юрисдикциями.



Асламбек Мергалиев провёл ряд двусторонних встреч с руководителями высших судебных органов Кореи Чо Хи-дэ, Монголии Цогтом Цэндом, Чехии Петром Ангьялошши, Японии Имасaki Юкихико и Узбекистана Робахон Махмудовой.



Стороны обсудили проводимые в Казахстане судебные преобразования, модернизацию законодательства, цифровизацию правосудия и соблюдение принципов ответственного применения искусственного интеллекта.



В ходе встреч Асламбек Мергалиев подчеркнул, что дальнейшая цифровизация правосудия должна основываться на главном принципе: технологии помогают судье, но не заменяют его.



«Именно такой подход лежит в основе формируемой в Казахстане модели Суда будущего, где современные технологии служат человеку и правосудию», - отметил Председатель Верховного Суда.