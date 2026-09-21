Цифровые достижения казахстанского правосудия представили в Сеуле

Главы высших судебных органов 40 стран мира, включая США, Канаду, Китай, Японию и Сингапур, собрались в Сеуле на XX конференции председателей верховных судов стран Азии и Тихоокеанского региона - одном из крупнейших международных судебных форумов, передает корреспондент Kazpravda.kz
Одной из ключевых тем форума стало применение искусственного интеллекта в правосудии. Казахстан представил собственные цифровые решения и разработки с использованием ИИ.
Асламбек Мергалиев отметил, что цифровизация судебной системы проводится в рамках поставленных Президентом задач по широкому внедрению искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. При этом ключевым принципом остается ответственное и безопасное применение новых технологий с сохранением определяющей роли человека.
Уровень цифровизации Казахстана подтверждается международными оценками. Страна занимает 24-е место в глобальном Индексе развития электронного правительства ООН, 4-е место в рейтинге CEPEJ по использованию информационных технологий в правосудии среди 47 стран Совета Европы, а также лидирует в регионе по фактору «Гражданское правосудие» Индекса верховенства права.
Особый интерес участников вызвали казахстанские IT-решения: экстерриториальная подсудность, создающая основу для виртуального суда, «Цифровой помощник судьи» и алгоритмы искусственного интеллекта.
На полях конференции участники также обсудили вопросы независимости судей и условий их работы, стандарты отбора судебных кадров и развитие альтернативных способов разрешения споров.
По итогам форума главы делегаций подтвердили намерение укреплять судебный диалог и расширять взаимодействие между юрисдикциями.
Асламбек Мергалиев провёл ряд двусторонних встреч с руководителями высших судебных органов Кореи Чо Хи-дэ, Монголии Цогтом Цэндом, Чехии Петром Ангьялошши, Японии Имасaki Юкихико и Узбекистана Робахон Махмудовой.
Стороны обсудили проводимые в Казахстане судебные преобразования, модернизацию законодательства, цифровизацию правосудия и соблюдение принципов ответственного применения искусственного интеллекта.
В ходе встреч Асламбек Мергалиев подчеркнул, что дальнейшая цифровизация правосудия должна основываться на главном принципе: технологии помогают судье, но не заменяют его.
«Именно такой подход лежит в основе формируемой в Казахстане модели Суда будущего, где современные технологии служат человеку и правосудию», - отметил Председатель Верховного Суда.