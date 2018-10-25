​Цифровые горизонты

В куче мусора порядок не наводят

В условиях цифровой эпохи глобальные векторы инвестиций направлены не столько на емкие рынки, сколько в сторону стран, где «есть мозги» и возможности для эффективного использования новых технологий на практике, отмечалось на форуме.

Сегодня в Казахстане многие крупные национальные компании уже осуществляют процессы трансформации. Вот уже 3 года, например, АО «Казахтелеком», «Казпочта», КЕGOC и другие структуры АО «Самрук-Казына» проводят процедуры оптимизации систем управления и производственных процессов.

Для многих компаний транс­формация – шанс встретить будущее в обновленном качестве. С другой стороны, согласно данным глобальных исследований, на сегодня в мире примерно 48% всех крупных корпораций не представляют, как будет выглядеть их индустрия через 3 года, а около 78% таких структур видят в стартапах угрозу, нежели партнеров.

И это притом, что только 5% мировых корпораций могут считаться цифровыми лидерами. Но время течет быстро, и сегодня становится ясно: если будет готовность у наших компаний к дея­тельности в условиях цифровой реальности – они останутся на рынке, если нет – уйдут как несостоятельные клиенты банков.

Между тем в вопросе о том, наблюдаются ли сегодня в крупной корпоративной сфере Казахстана какие-либо примеры тектонических сдвигов, в результате которых ломается старое и возникает новая форма деловой активности, спикеры дискуссии склонились к тому, что какой-либо кардинальной перестройки пока не происходит ни в одной компании.

Как считают эксперты, на сегодня далеко не все шаги отечественного бизнеса в данной области следует относить к системной трансформации, глубинным процессам, направленным на изменение архитектуры и инфраструктуры корпоративной системы.

По мнению управляющего директора по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлана Мейрманова, в настоящее время в недрах компаний происходит не транс­формация, а, скорее, ее имитация. Например, можно ли продажу электронных билетов назвать трансформацией? Нет, скорее, это нормальная реакция на новые условия рынка, и к процессу коренной ломки старых устоев она не имеет отношения.

Но что же тогда считать транс­формацией? Каким образом должна реагировать крупная корпорация со сложившейся системой производственных ценностей, профессиональной культурой, технологическими и другими возможностями на вызовы цифровой эпохи? И как практически расставлять акценты в дилемме между цифровизацией и цифровой трансформацией?

Например, цифровизация – это процесс, когда люди относятся к своим технологиям как к еще одному стэку, очередному элемен­ту в рамках эволюции: «автоматизация – информатизация – цифровизация». То есть как к одному из этапов виртуализации экономики.

Цифровая трансформация – это перевод всей системы производственных процессов на рельсы новых цифровых технологий, что предполагает в одном случае открытость, в другом – взаимозависимость от других информационных систем. И здесь, как правило, возникает классическое противоречие между сложившейся системой ценностей и новыми веяниями, которые еще не стали жизненной необходимостью, но однажды станут.

Ранее Президент Казахстана не раз предупреждал о том, что текущие институциональные реформы – это прежде всего ломка сложившейся системы управления и распределения. И на этом пути реформы могут столкнуться с жестким сопротивлением консерваторов. И то, о чем говорит Нурлан Мейрманов, в сущности подтверждает это мнение, являясь примером такого рода противоречий, попыткой консервативного бизнеса выдать желаемое за действительное. Причем такая ситуация наблюдается не только у нас, но и в других странах ЕАЭС.

Как отметил в связи с этим руководитель научно-исследовательской лаборатории инноваций и цифровых технологий Московской школы управления Сколково Владимир Коровкин, когда приходится иметь дело с компаниями, на которых, по сути, держится вся техническая мощь России, то нередко можно услышать: «А вы сначала самолет поднимите в небо, а потом рассказывайте нам про диджитализацию, цифровую эпоху и прочее».

– Понятно, что эти предприятия, как вереницы караванов, следуют проторенной тропой. Все у них там давно схвачено, завязано в семь узлов семью поколениями управленцев и новаторов. Но технологии стареют, и, несмотря на то, что их продукция все еще пользуется спросом, способы производства уже не обеспечивают той рентабельности, при которой достигается приемлемость ценового паритета на рынке. А это уже диагноз, который для многих российских корпораций становится очевидным фактом, – говорит Владимир Коровкин.

Максимум ценностей за ваши данные

Сегодня в Казахстане формируется рынок венчурного капитала, принято законодательство, регулирующее правовые отношения в данной области между участниками. При этом перед новым институтом развития, создающимся путем слияния функций в Единый центр промышленного развития на базе АО «Казахстанский институт развития индустрии», встает все тот же вопрос: как эффективно и менее болезненно «привить» современную культуру инновационного предпринимательства к сложившейся системе управления компаниями квазигосударственного сектора, которые крайне консервативны по отношению к рискам?

– Венчурный фонд – это, как правило, 25% успешных компаний. Причем очень хорошо, если у вас имеется 25 таких структур. Однако с точки зрения Счетной палаты и прокуратуры, у вас 75% других, менее успешных компаний. А это значит, что вы расходуете государственные средства на заведомо «глухие» проекты. Но как им объяснить, что на рынке инноваций даже один результат – это уже успех, – вопрошают эксперты.

В своих рекомендациях зарубежные специалисты отмечают, что Казахстану в условиях венчурного финансирования не следует создавать слишком жесткие системы антирискового управления компаниями, поскольку они не выдерживают цифровых реалий. Здесь так же, как и в сфере сейсмоустойчивости объектов, нужен переход от жестко-каркасных систем, не способных устоять в условиях турбулентности, к «плавающим» и гибким моделям управления.

Между тем читатель может задаться вопросом: к чему дело идет, и куда вообще способна завести мир цифровизация? Этот вопрос мы задали одному из опытных канадских специалистов в сфере электронной коммерции, работавшему в свое время с известной китайской компанией Alibaba, Виллу Россу. Тот высказался в том смысле, что принципы, на которых основана, скажем, деятельность Силиконовой долины, имеют самое отдаленное отношение к странам Восточной Азии, в том числе Казахстану.

В экономиках этих стран, как правило, доминируют госпредприятия или конгломераты компаний, контролируемые государством. Бизнес выстроен в основном вокруг физической собственности – земельных, производственных и прочих активов. И здесь люди знают, как лучше управлять ими.

– Но они еще не успели уяснить, что любое физическое место или те же активы могут иметь и свои цифровые аналогии. И вот с ними при таком подходе возникают проблемы: топ-менеджеры по физической собственности не знают, как этими цифровыми моделями управлять, – отмечает Вилл Росс.

Он также поясняет, что сегодня бизнес уже не может действовать обособленно и быть «зацикленным» на самом себе. Например, банки не могут бесконечно твердить только о сбережениях клиентов, когда есть вопросы потреб­ления, здоровья, планирования перспектив, работы с партнерами и прочие. Речь идет об экосистеме потребителей. Если раньше она состояла из отдельных решений, то сегодня это одна общая продолжительная цепочка стоимости цифровых услуг.

То есть все действия бизнеса связаны вместе через одну цепочку. При этом она может удлиняться до бесконечности в зависимости от появления новых интересных IT-решений, новых услуг для проактивного клиента.

Свои соображения о «цифровом горизонте событий» высказали и эксперты из Украины, отмечая тренд, связанный с возрастающим интересом и борьбой между компаниями за полноту данных о клиенте. Так, по мнению директора по работе со стратегическими партнерами компании CISCO в СНГ Владимира Орлова, сегодня в мировом бизнесе все большее подтверждение находит тезис о том, что «победит тот, кто владеет клиентом и кто сделает ему лучшее предложение ценностей». Конкуренция в этой области сегодня размыла границы между банками, операторами связи, ритейлорами и другими компаниями. В Казахстане тоже наблюдаются явные признаки такой конкуренции.

– В настоящее время большие мировые корпорации ищут инновации, которые они могут использовать. И в этом смысле Казахстан интересен тем, что, несмотря на не слишком большой рынок потребления, здесь есть умы и больше пространства для того, чтобы творить и выделяться. В будущем это станет еще более ценным условием для притока инвестиций, – отметил представитель CISCO.