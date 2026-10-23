Цифровые инструменты для учителей

Представитель международной образовательной компании AZ Group Райымбек Омирбаев рассказал об инструментах для учителей казахского языка. По его словам, искусственный интеллект сегодня широко используется в мире, но в педагогической практике его применяют только 32% учителей. Одной из главных проблем спикер назвал неумение формулировать запросы, или промпты.

– Например, если учителю нужна иллюстрация к празднику Нау­рыз, недостаточно просто написать, что требуется картинка на эту тему. Необходимо уточнить, какие объекты должны быть изображены, что именно нужно показать и каким должен быть результат. Тот же принцип действует при подготовке текстов, презентаций и других учебных материалов, – отметил Райымбек Омирбаев.

Он остановился на пяти инстру­ментах, которые могут быть полезны учителям казахского языка, и поделился опытом их применения. Это ChatGPT, Magic School, Oylan, Tilmash, Mangi soz.

Отдельно спикер выделил платформу Magic School. Помимо чата с искусственным интеллектом, платформа предлагает готовые функции для педагогических задач. Например, если учителю нужно быстро подготовить тест, он выбирает соответствующую функцию и загружает материал. Затем система уточнит, сколько вопросов нужно составить, и за несколько секунд предоставит тест. По словам Райымбека Омирбаева, платформа лучше адаптирована к казахскому языку, чем другие универсальные чат-боты.

Также эксперт рассказала о разработках института ISSAI при Назарбаев Университете. Среди инструментов для учителей казахского языка он назвал Oylan, Tilmash и Mangi soz.

К примеру, платформа Oylan позволяет составлять тексты на казахском языке, описывать изображения и задавать вопросы по визуальным материалам. Учитель может использовать его для подготовки заданий, а также предлагать ученикам для языковой практики, в том числе при работе с письменными текстами.

Tilmash предназначен прежде всего для упражнений по переводу. Несмотря на то что возможности перевода развиваются в ChatGPT и Claude, отечественная разработка лучше адаптирована к особенностям казахского языка.

Платформа Mangi soz помогает работать над произношением. Система анализирует аудио, использует микрофон и указывает на ошибки.

– Это полезно детям, которые смешивают казахский и русский языки или испытывают труднос­ти с произношением отдельных звуков. Если ребенку не хватает практики общения на казахском за пределами школы, Mangi soz поможет тренироваться самостоятельно и получать обратную связь, – пояснил представитель образовательной компании.

Еще одно направление применения ИИ – визуализация учебных и исследовательских проектов. В качестве примера Райымбек Омирбаев отметил, что их компания помогает детям готовиться к поступлению в зарубежные учебные заведения, олимпиадам и международным научным проектам.

– Перевозить макеты на меро­приятия бывает неудобно, а видео­запись не всегда позволяет полноценно представить проект. Альтернативой может стать сайт, созданный с помощью Claude. Пользователь описывает идею и желаемый формат, после чего система создает визуальный проект по казахскому языку, который можно представить в виде теста или интерактивной платформы, – делится эксперт.

О возможностях ChatGPT EDU рассказала AI-методолог проекта холдинга Bilim Group IT Асель Муканова. По ее словам, внедрение проекта началось в марте этого года в рамках инициативы Главы государства по интеграции искусственного интеллекта в различные отрасли. Лицензии на платформу получили 85 тыс. школьных учителей.

Асель Муканова рассказала участникам о полезных инструментах платформы. К примеру, функция Projects позволяет собирать материалы по одной теме в одном месте. Это удобно учителю: чтобы постоянно не вводить новые данные, он может создать проект для исследовательской работы, загрузить документы и продолжать работу с учетом заданного контекста. Space предназначен для совместной работы коллег, Sites позволяет создавать сайты по инструкции, а Page – редактировать и улучшать материалы.

Большие возможности для учителей открывает функция Codex. С ее помощью педагоги могут создавать интерактивные тренажеры, игры, викторины и флеш-карточки для запоминания понятий и терминов. Кроме того, учителя могут готовить вопросы и задания для учеников, которые готовятся к ЕНТ.

Асель Муканова представила также плагины холдинга Bilim Group IT. К примеру, один из них – «Ұстаз білімі мектеп», который помогает готовить учебно-методические материалы.

– Плагин основан на актуальных нормативных правовых актах Рес­публики Казахстан, в том числе на действующих приказах министерства­. В нем предусмотрены различные навыки и функции. Например, можно составлять краткосрочные планы уроков, соз­давать инструменты для оценивания. Также есть возможности для подготовки презентаций к урокам, рабочих листов, инструкций и многих других материалов, – пояснила методолог.

Другой плагин «Тәрбие білім беру мектеп» предназначен для воспитательной работы. Система может подготовить годовой план для 5-го класса примерно за пять минут, а затем составить планы классных часов. Плагин также помогает готовить материалы для родителей и по профилактике­ буллинга и правонарушений.

В ходе семинара тренер Astana Bilim Academy Алтынай Амирова рассказала о возможностях применения вайб-кодинга в педагогичес­кой практике. Методист отдела столичного методического центра Расима Нургазина поделилась приемами создания дидактичес­ких игр и видеоматериалов с помощью искусственного интеллекта.

Завершился семинар практичес­кой секционной работой по пяти направлениям. Учителя казахского языка и литературы обсудили примеры применения цифровых инструментов на уроках и обменялись профессиональным опытом.