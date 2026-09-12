Цифровые километры

В Казахстане создается единая экосистема, обеспечивающая перевод государственного управления в цифровой формат. Объединение разобщенных баз создает фундамент, благодаря которому решения принимаются на базе алгоритмов машинного обучения и анализа системных массивов Big Data.

Площадкой для первого и наи­более глубокого внедрения искусственного интеллекта среди центральных госорганов страны стало Министерство транспорта. В рамках усилий по созданию утвержденной Правительством архитектуры AI First в ведомстве сформированы единые отраслевые форматы, стандарты, шаблоны и базы знаний.

Специально обученная модель искусственного интеллекта глубоко освоила нормативные требования, регламенты и специфику транспортной сферы. Центром этого процесса стало создание масштабного озера данных транспортной отрасли Smart Data Transport – единого цифрового пространства, в которое интегрируются все подведомственные структуры.

Интеграция Министерства транспорта в общереспубликанскую архитектуру цифрового правительства формирует базовую инфраструктуру для внедрения алгоритмов ИИ. Полноценный запуск этой системы до конца текущего года позволит кардинально повысить скорость, точность и прозрачность принятия решений на государственном уровне.

Одним из наиболее заметных практических шагов по цифровизации автомобильного транспорта стало внедрение платформы Smart Cargo, разработанной по поручению Главы государства. Проект предназначен для сквозного учета грузопотоков и автоматизации контрольных процедур на всех маршрутах.

Ранее каждое ведомство фиксировало показатели по собственным методологиям, из-за чего возникали расхождения, наличествовали двойной учет и слепые зоны. Внедрение Smart Cargo позволило сформировать реальную картину грузооборота страны благодаря объединению 58 государственных и коммерчес­ких информационных систем в единый контур.

Внедрение фильтрации транзита мгновенно выявило реальные объемы международных потоков по территории республики: они оказались в 2,7 раза выше прежних данных.

О технических деталях и прак­тических результатах внедрения платформы рассказал директор ТОО «Kazdream IT Holding» Думан­ Сембаев.

– Интеграция межведомственных систем позволила очистить данные и с высокой точностью измерить грузопотоки, проходящие через нашу страну в направлениях импорта, экспорта и транзита. Smart Cargo находится в пилотной эксплуатации с мая. В самом начале мы запустили трекинг, обеспечивающий полную сопровождаемость грузов по территории Казахстана. Эта информация необходима государству для грамотного планирования инфраструктуры, а бизнесу – для обеспечения прозрачности процессов, – сообщил эксперт.

Позже, по его словам, был соз­дан цифровой паспорт перевозки, позволивший оцифровать основные административные цепочки и повысить на 30% скорость оформления грузов в пунк­тах контроля. Также посредством запуска в августе текущего года верифицированного прохода время ожидания в очередях сократилось десятикратно.

– Платформа ускоряет перемещение товаров через территорию страны и оптимизирует логисти­ческие цепочки с ключевыми торговыми партнерами – Китаем, Россией, странами Центральной Азии. Система обеспечивает полную прозрачность структуры экспортных, импортных и транзитных грузопотоков, а также сквозную прослеживаемость грузов для государственных органов, отправителей и получателей, – пояснил Думан Сембаев.

Следующим этапом цифровизации автотранспортной отрасли стало создание Национальной системы видеоконтроля, охватывающей всю сеть автодорог республиканского, областного и местного значения. Проект осуществляется Министерством транспорта с привлечением частных инвестиций на базе технологических решений Presight AI.

Создаваемое системное решение предназначено для непрерывного сбора и анализа данных о движении транспорта в режиме реального времени, сообщили в ведомстве. Платформа решает комплекс задач – от обеспечения безопасности дорожного движения и мониторинга сохранности трасс до автоматизации контроля скоростного режима, соблюдения весогабаритных норм и режима труда водителей.

Система позволит повысить собираемость нормативных платежей и сборов в пять раз уже в течение ближайших двух лет. При этом государство получает единый аналитический инструмент, способный на основе объективных данных прогнозировать развитие всей транспортной сети страны.

Цифровая трансформация затронула не только сам транспорт, но и качество дорожной инфраструктуры. Запущена единая цифровая платформа E-Joldar, объединившая 12 профильных баз данных в сфере автодорог.

Система обеспечивает сквозной мониторинг автодорожных проектов на всех этапах жизненного­ цикла – от проектирования и закупа материалов до строительства, текущего ремонта и эксплуатации. На сегодняшний день оцифровано более 41 тыс. км автодорог республиканского значения. До конца года цифровой учет охватит всю дорожную сеть республики протяженностью 185 тыс. км.

Детально о возможностях платформы E-Joldar и применении искусственного интеллекта в дорожной сфере рассказал генеральный директор РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Серик Имашев. По его словам, система обеспечивает полный мониторинг исполнения дорожных проектов в реальном времени, включая сведения о подрядных организациях и применяемых материалах. В рамках платформы оцифрованы все действующие в отрасли карьеры и асфальтобетонные заводы.

Платформа позволяет не просто фиксировать текущее состояние дорожного полотна, но и с помощью ИИ прогнозировать необходимость проведения ремонта. Как пояснил Серик Имашев, система учитывает историю прошлых работ и количество обращений граж­дан по конкретным участкам, формируя целостную картину и выявляя проблемные зоны заранее. На основе этих данных определяется оптимальный срок ремонта, что позволяет своевременно­ устранять дефекты и не допускать удорожания восстановительных работ.

Важным элементом сохранения инфраструктуры станет расширение сети автоматизированных систем измерения, их количество на дорогах страны увеличится до 220 единиц. Это позволит контро­лировать проезд тяжеловесного транспорта и не допускать прежде­временной изношенности дорожного полотна.

Параллельно задействуются передвижные дорожные лаборатории, оснащенные технологиями ИИ. Комплекс сканирует трассу на ходу: три цифровые камеры фиксируют состояние знаков и разметки, ультразвуковые датчики оценивают ровность покрытия, а лазерный сканер на задней панели выявляет микротрещины и дефекты. На основе собранных данных ИИ выдает объективный отчет о техничес­ком состоянии дороги.

Таким образом, как отмечают­ в Министерстве транспорта, интегра­ция систем Smart Cargo, НСВК и E-Joldar в единую цифро­вую оболочку знаменует переход автотранспортной отрас­ли респуб­лики к качественно новому этапу развития управления. Использование алгоритмов искусственного интеллекта и сквозной аналитики превращает дорожную сеть республики в транспарент­ную, безопасную и экономически эффективную систему.