Цифровые приоритеты Послания Президента обсудили в партии «Әділет»

Развитие цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта, создание новых рабочих мест и повышение доступности государственных услуг стали основными темами экспертной сессии «Цифровые приоритеты Послания Президента: задачи и пути реализации», организованной на площадке партии «Әділет», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу партии

Фото: t.me/adilet_partiyasy

В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, заместитель председателя партии «Әділет» Каныш Тулеушин, представители профильных министерств, IT-компаний и экспертного сообщества.

Одной из главных тем стало создание Долины центров обработки данных в Экибастузе. Проект предусматривает развитие вычислительной инфраструктуры, привлечение международных инвестиций и создание высокотехнологичных рабочих мест. В перспективе это позволит Казахстану расширить экспорт цифровых услуг и технологий искусственного интеллекта.

«На этапе строительства первой очереди планируется создать более 2 тысяч временных рабочих мест, а на этапе эксплуатации - свыше 240 постоянных. При достижении мощности 1 ГВт эти показатели могут превысить 11 тысяч временных и 1 500 постоянных рабочих мест соответственно. Казахстанские инженеры, программисты и специалисты по искусственному интеллекту смогут работать с самыми передовыми технологиями мира, включая новейшие чипы NVIDIA Vera Rubin, не выезжая за пределы страны. Это позволит не только создавать высокотехнологичные рабочие места, но и формировать собственную инженерную и научно-технологическую экспертизу», - отметил Жаслан Мадиев.

Заместитель председателя партии «Әділет» Каныш Тулеушин представил предложения по шести направлениям цифровой повестки. Они охватывают вопросы занятости и доходов населения, технологического развития, доступности государственных услуг, цифровизации инфраструктуры, подготовки кадров и защиты цифровых прав граждан.

Особое внимание уделили сокращению цифрового разрыва между городом и селом. В этом направлении партия совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития прорабатывает проект «Цифровой аул», предусматривающий внедрение современных цифровых решений в сельских населенных пунктах.

«Важно обеспечить равные возможности для жителей областных центров и сельских районов. В рамках проекта "Цифровой аул» мы определили около 20 конкретных проектов, которые планируем внедрить в сельских населенных пунктах. Речь идет о качественной связи, доступных государственных услугах и современных цифровых сервисах. Но наша задача шире: народная цифровая экономика должна помогать человеку зарабатывать, создавать свое дело и повышать качество жизни», - отметил Каныш Тулеушин.

Отдельный блок обсуждения посвятили повышению доступности государственных услуг. Среди рассмотренных предложений: проактивная социальная помощь, электронный паспорт здоровья и развитие телемедицины. Также речь шла о сокращении избыточных документов и повторных обращений граждан, повышении качества цифровых сервисов.

Участники рассмотрели возможности применения искусственного интеллекта в управлении городской инфраструктурой, сельском хозяйстве и использовании водных ресурсов. В частности, обсуждались внедрение цифровых двойников инфраструктуры, развитие Smart City, цифровизация ЖКХ и повышение прозрачности расходов.

Еще одной темой стала подготовка кадров для цифровой экономики. В частности, обсуждался проект AI Earners, который партия планирует запустить совместно с Министерством труда и социальной защиты населения до конца 2026 года. Инициатива предусматривает бесплатное обучение казахстанцев практическим навыкам использования искусственного интеллекта для выполнения оплачиваемых задач. При этом эффективность обучения предлагается оценивать реальными результатами, такими как трудоустройство участников и рост их доходов. Проект рассматривается в рамках долгосрочной стратегии партии «Әділет» до 2031 года, предусматривающей обучение основам искусственного интеллекта 5 млн граждан и подготовку 100 тысяч специалистов.

По итогам экспертной сессии участники предложили продолжить совместную работу с государственными органами и экспертным сообществом.